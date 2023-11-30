«Оппенгеймер» один з найпопулярніших фільмів листопада

В національному онлайн-кінотеатрі «SWEET.TV» стрічка Крістофера Нолана стала одним з лідерів перегляду.

СЮЖЕТ: Фільм розповідає про Роберта Оппенгеймера, видатного вченого, який очолив «Мангеттенський проєкт». Він і його команда створили атомну бомбу. Але після атаки на Японію Оппенгеймер виступає проти наступних випробувань і створення водневої бомби.

Цікаві факти

Ідея зняти фільм про Оппенгеймера виникла у Нолана під час роботи над «Тенетом» (2020). Один із персонажів тієї картини згадує фізика і порівнює пристрій з фільму з розробкою першої атомної бомби.

Кілліан Мерфі, Метт Деймон, Роберт Дауні молодший, не вагаючись, прийняли запрошення Крістофера Нолана розповісти історію творця атомної бомби.

Для створення звуку вибуху звукорежисер Річард Кінг прочитав усі доступні йому книжки про проєкт «Триніті» і зазначив, що очевидці порівнювали звук із пострілом гаубиці, гуркотом товарного потягу або сильним дивним громом. Вони і стали натхненням для пошуку того самого звуку без використання електронних спецефектів.

Знімальній групі вдалося отримати дозвіл на роботу в справжньому будинку Оппенгеймера в Нью-Мексико і кабінеті Альберта Ейнштейна в Прінстоні.

Локацію для випробувань художниця-постановниця Рут де Йонг відтворила в пустелі штату Нью-Мексико. Зйомки консультували справжні вчені.

Діалоги між Оппенгеймером та Ейнштейном ― вигадка Нолана. В реальності Оппенгеймер радився не з Ейнштейном, а з Артуром Комптоном, який керував відділом "Мангеттенського проєкту" у Чиказькому університеті».

В фільмі Оппенгеймер промовляє цитату з Бгаґавад-Ґіти. Вчений дійсно згадував це писання після випробування бомби: «Ми знали, що світ не буде таким, як раніше. Дехто сміявся, дехто плакав, більшість мовчала. Я згадав рядок з індуїстського священного писання, Бгаґавад-Ґіти. Вішну намагається переконати принца, що він повинен виконати свій обов'язок і каже: "Тепер я став Смертю, руйнівником світів".

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