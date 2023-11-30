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«Оппенгеймер» один з найпопулярніших фільмів листопада

 

В національному онлайн-кінотеатрі «SWEET.TV» стрічка Крістофера Нолана стала одним з лідерів перегляду.

СЮЖЕТ: Фільм розповідає про Роберта Оппенгеймера, видатного вченого, який очолив «Мангеттенський проєкт». Він і його команда створили атомну бомбу. Але після атаки на Японію Оппенгеймер виступає проти наступних випробувань і створення водневої бомби.

Цікаві факти

  • Ідея зняти фільм про Оппенгеймера виникла у Нолана під час роботи над «Тенетом» (2020). Один із персонажів тієї картини згадує фізика і порівнює пристрій з фільму з розробкою першої атомної бомби.
  • Кілліан Мерфі, Метт Деймон, Роберт Дауні молодший, не вагаючись, прийняли запрошення Крістофера Нолана розповісти історію творця атомної бомби.
  • Для створення звуку вибуху звукорежисер Річард Кінг прочитав усі доступні йому книжки про проєкт «Триніті» і зазначив, що очевидці порівнювали звук із пострілом гаубиці, гуркотом товарного потягу або сильним дивним громом. Вони і стали натхненням для пошуку того самого звуку без використання електронних спецефектів.
  • Знімальній групі вдалося отримати дозвіл на роботу в справжньому будинку Оппенгеймера в Нью-Мексико і кабінеті Альберта Ейнштейна в Прінстоні.
  • Локацію для випробувань художниця-постановниця Рут де Йонг відтворила в пустелі штату Нью-Мексико. Зйомки консультували справжні вчені.
  • Діалоги між Оппенгеймером та Ейнштейном ― вигадка Нолана. В реальності Оппенгеймер радився не з Ейнштейном, а з Артуром Комптоном, який керував відділом "Мангеттенського проєкту" у Чиказькому університеті».
  • В фільмі Оппенгеймер промовляє цитату з Бгаґавад-Ґіти. Вчений дійсно згадував це писання після випробування бомби: «Ми знали, що світ не буде таким, як раніше. Дехто сміявся, дехто плакав, більшість мовчала. Я згадав рядок з індуїстського священного писання, Бгаґавад-Ґіти. Вішну намагається переконати принца, що він повинен виконати свій обов'язок і каже: "Тепер я став Смертю, руйнівником світів".

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