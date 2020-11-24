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«Olympic Park» – надежное место для большого бизнеса!

Пресс-релизы, Вторник 24 ноября 2020 16:17
«Olympic Park» – надежное место для большого бизнеса!

Приятные цены на готовую столичную недвижимость и проверенный застройщик приведут вас к желаемой цели.

«Правильная инвестиция возвращает больше, чем в нее вложено», – золотое правило бизнеса. Вот почему самые успешные и богатые люди планеты советуют инвестировать прибыль в недвижимость. Но с оговоркой: если она приносит доход. Нежилой фонд в столичном бизнес-центре «Olympic Park» – разумная инвестиция в будущее и гарантированная прибыль. Вся недвижимость уже готова и предлагается на комфортных условиях: нежилые помещения – от 38 700 грн за м², квартиры – от 23 500 грн за м².

Эксперты по недвижимости прогнозируют, что в следующем году наиболее привлекательными для инвесторов станут коммерческие помещения:

  • торгово-офисные помещения составят 30%;
  • складские помещения – 11%.

«Olympic Park» – надежное место для большого бизнеса!

Учитывая, что предложений в Киеве хватает, статистика радует глаз инвесторов. Но в реальности рынок не так велик, чтобы найти нежилые помещения в новострое, которые подходили бы под все бизнес-задачи клиентов. «Olympic Рark» – это отличный вариант потому, что в одном месте объединились три важных фактора:

  • окупаемость;
  • расположение;
  • репутация застройщика.

Окупаемость

Вопрос окупаемости проекта – главный, который нужно задать себе прежде, чем что-то предпринимать. А стоит ли вообще игра свеч? Когда речь заходит об офисном центре «Olympic Рark», то стоит! Начнем с того, что вам не придется зависеть от застройщика. Все помещения готовы, можно заходить на ремонт. Просторная площадь и высокие потолки позволяют адаптировать помещения под любой бизнес: кафе, бистро, салон красоты, бутик, медицинский центр, спа-салон, магазин, школу, банковское отделение и прочее.

«Olympic Рark» – современный центр с архитектурой в стиле хай-тек, двухуровневым подземным паркингом в составе жилого комплекса. Удобное расположение увеличит трафик и обеспечит ваш бизнес клиентами и прибылью.

Расположение

Концептуально архитектурный проект построен в формате «город в городе». Он соединяет в себе удобства города и комфорт пригорода. Все, что необходимо, находится в шаговой доступности: магазины, банки, кафе, детский сад, школа, стадион и фитнес-центр. Рядом Парк партизанской славы и три озера – Лебединое, Позняки и Вырлица.

Фасад здания «Olympic Рark» выходит на проспект Николая Бажана. Он считается самым оживленным и объединяет сразу три жилых массива: Позняки, Осокорки и Харьковский, что гарантирует высокую проходимость. Находится «Olympic Рark» в 5 минутах ходьбы от м. «Бориспольская» по адресу: Харьковское шоссе, 210. Район обеспечен качественной социально-культурной и транспортной инфраструктурой. Успех уже гарантирован!

«Olympic Park» – надежное место для большого бизнеса!

Застройщик

«Olympic Рark» – это новый проект девелоперской компании «Status Group», портфель недвижимости которой включает немало успешных объектов как жилых комплексов, так и бизнес-центров. Все дело в:

  • высоком качестве строительства;
  • надежности;
  • доступности;
  • команде профессионалов.

Именно эти преимущества компании «Status Group» позволяют уверенно смотреть в будущее. А репутация компании, заработанная за 15 лет истории, позволяет инвесторам быть спокойными в самые сложные времена.

Сделайте шаг в успешное будущее! Начните свой бизнес в «Olympic Рark», чтобы всегда быть на вершине Олимпа!

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