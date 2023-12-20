«Олейна» запускає нову лінійку олій З ТРАВАМИ

В грудні цього року відомий український бренд «Олейна», який належить міжнародній компанії Bunge, презентує нову лінійку ароматних олій - «Олейна» З ТРАВАМИ. В неї входять одразу декілька смаків:

томат, часник, базилік;

часник, базилік;

перець чилі, базилік, томати;

базилік, орегано, розмарин, відомий ще як «Трави Провансу».

Компанія Bunge є глобальним лідером в агробізнесі, виробництві продуктів харчування та незамінних інгредієнтів, які визначають смак, поживність та кулінарний досвід.

Нова лінійка олій «Олейна» З ТРАВАМИ є першим кроком бренду з імпорту кращих європейських практик в Україну. Ці рецептури олій «рідких спецій» під локальними брендами вже успішно продаються в багатьох Європейських країнах.

«Поява на українському ринку олій з новими ароматами під брендом «Олейна»— це відгук на гастрономічний запит сучасного українця. Сьогодні, коли ресурс став однією з цінностей, ми всі шукаємо продукти та послуги, які допомагають його зберегти. Приготування їжі не виняток. Хтось прагне смачного розмаїття для настрою, комусь стає більш важливим здорове харчування, а дехто шукає готові рішення для приготування їжі щодня навіть в умовах перебоїв з електрикою. Олії з травами – це наче «рідкі спеції» готові до приготування як гарячих так і холодних страв. До того ж багато споживачів, які повернулись в Україну з-за кордону, хотіли б використовувати побачені кулінарні лайфхаки з інших країн у себе на кухні. Нова лінійка «Олейна» відкриває таку можливість», - коментує Євгенія Роїк, маркетинг-менеджер бренду «Олейна».

Олії «Олейна» З ТРАВАМИ вироблені відповідно до найвищих міжнародних стандартів якості. Це означає суворий контроль відбору усіх інгредієнтів та кожного етапу виробництва. До того ж завдяки внутрішній системі контролю, яка відслідковує склад та чистоту матеріалів, що постачаються для виробництва, можна бути певними, що насіння, з якого виробляються олії «Олейна» з ТРАВАМИ найвищої якості.

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Довідка про ТМ «Олейна»

Соняшникова олія під ТМ «Олейна» з’явилася на ринку 1998 року, виготовляється на Дніпропетровському олійноекстракційному заводі, що входить до міжнародної компанії Bunge – одного з найбільших світових гравців агросектору, сектору виробництва продуктів харчування та інгредієнтів. На сьогодні компанія має 51 завод з переробки олії у світі, 29 заводів з рафінації олій та 25 ліній бутилювання. Bunge постачає інгредієнти та інноваційні рішення для декого з відомих в світі брендів та виробників. В Україні компанії Bunge належить два заводи та три елеватори.

Продукція ТМ «Олейна» виготовляється під контролем міжнародної компанії Bunge. Якість продукції ТМ «Олейна», виготовленої на ДОЕЗ, підтверджена українськими та європейськими сертифікатами якості: ISCC plus, ISO 14001, FSSC 22000, а також екологічним сертифікатом за міжнародним стандартом ДСТУ ISO 14024. «Олейна» — наразі єдина бутильована соняшникова олія в Україні, яка пройшла екологічну сертифікацію.