Верховная рада национализировала имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Необходимость "отчуждения" связана с угрозой его потери из-за возможного захвата российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автора осанки Владимира Арьева в комментарии Forbes .

Одним из основных лоббистов постановления журналисты называют нардепа Максима Ефимова. Эту информацию Forbes также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. "Больше за принятие постановления выступал Максим Ефимов", - заявил он.

Уроженец Петропаловска (Казахстан), Максим Ефимов стал известен из-за приобретения конгрессно- выставочного центра "Парковый" в Киеве, известного как "вертолетная площадка Януковича".

По данным "Схем", Ефимов также является совладельцем Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Также " Энергоинвест холдинг", который связывают с Ефимовым, владеет 60,85% "Донбассэнерго".