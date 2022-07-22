ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

​​​​​​​Национализация НКМЗ: в Раде назвали главным лоббистом решения нардепа Ефимова

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 13:43
​​​​​​​Национализация НКМЗ: в Раде назвали главным лоббистом решения нардепа Ефимова Фото: Верховная рада национализировала имущество НКМЗ (Виталий носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада национализировала имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Необходимость "отчуждения" связана с угрозой его потери из-за возможного захвата российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автора осанки Владимира Арьева в комментарии Forbes.

Одним из основных лоббистов постановления журналисты называют нардепа Максима Ефимова. Эту информацию Forbes также подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. "Больше за принятие постановления выступал Максим Ефимов", - заявил он.

Уроженец Петропаловска (Казахстан), Максим Ефимов стал известен из-за приобретения конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, известного как "вертолетная площадка Януковича".

По данным "Схем", Ефимов также является совладельцем Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Также "Энергоинвест холдинг", который связывают с Ефимовым, владеет 60,85% "Донбассэнерго".

Напомним, 19 июля Рада проголосовала за принудительную национализацию Новокраматорского машзавода

В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в $215 млн. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год, стоимость его активов - 7,8 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Верховная рада
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет