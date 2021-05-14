«Мы всё можем». Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустер

- Эксклюзивно в студии «Свободы слова Савика Шустера» Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене;
- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?
- Российская агентура в Украине: много ли их?
- Санкции СНБО: кто следующий?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа»;
Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;
Нестор Шуфрич, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Николай Катеринчук, лидер «Европейской партии Украины»;
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ»;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;
Александр Мартыненко, генеральный директор «Интерфакс-Украина».
Они говорят, а решает народ.