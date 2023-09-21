«Мег 2: Западина» з Джейсоном Стейтемом онлайн на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV нова блокбастер-прем’єра. Фільм «Мег 2: Западина» онлайн українською і без реклами доступний глядачам SWEET.TV на телевізорі, смартфоні, комп’ютері, планшеті і через ігрову консоль X-box.

СЮЖЕТ:

Джонас Тейлор розслідує екологічні злочини і співпрацює з командою, яка досліджує Маріанську западину та самку мегалодона, що живе у великому акваріумі. Все б нічого, якби самка не втекла. Відправляючись на пошуки істоти дослідники спускаються на дно западини, де живуть інші тварини, які вважалися зниклими. Ускладнює ситуацію те, що тут ведеться незаконний видобуток корисних копалин і злочинці прагнуть за будь-яку ціну знищити свідків ― дослідницьку групу. Тут є і зрада, і перегони і, звісно, боротьба за життя.

Цікаві факти

Фільми про мегалодонів засновані на книзі Стіва Альтена. Перша частина «Мег» 2018 року заробила у прокаті майже $530 млн.

Мегалодони ― вимерлий вид акул, який існував орієнтовно 20-30 млн років тому.

Джейсон Стейтем є досвідченим плавцем. На Іграх Співдружності 1990 року представляв Англію зі стрибків у воду, тому у більшості сцен у воді він знімався сам, наприклад, у сцені на водних лижах.

Більшу частину сцен погоні на водних лижах було знято в районі таїландського Пхукета.

У Китаї фільм заробив понад $105 млн. Не останню роль в цьому зіграло те, що у фільмі знявся Ву Цзин ― відомий китайський кіноактор.

Щодо продовження, то все залежить від успіху другої частини, але, як зазначив режисер Бен Вітлі, є ще історії, які можна розказати. Та третій фільм ― то можливе майбутнє. А зараз вмикайте стрічку «Мег 2: Западина» онлайн українською без реклами на SWEET.TV.

SWEET.TV ― всесвіт пригодницького кіно

Фільми ― то чарівні двері в інші світи. Вони дарують нам неймовірні емоції. І чим більше фільмів ― тим краще. Особливо, якщо вони з українським дубляжем і без реклами ― як на SWEET.TV. Тож які фільми можна дивитися на SWEET.TV?

На будь-який смак. Є пригодницьке кіно, фільми про монстрів, супергероїв, улюблені комедії, детективи, жахи, трилери, мюзикли, фантастика. І якщо в вашій родині люблять різне кіно, на SWEET.TV неодмінно знайдеться фільм, який сподобається всім. До того ж тут сотні фільмів у підписці, тобто без доплат.

Дитячі і родинні. Це особливі фільми, які об’єднують родину. Адже переглядати разом кіно, потім обговорювати його, згадувати яскраві моменти, цитувати ― це ж круто. Особливо, якщо не вдається часто відвідувати кінотеатр. А на SWEET.TV фільми можна дивитися у підписці і безліч разів.

Прем’єри і ексклюзиви. Неможливо уявити SWEET.TV без прем’єрного кіно. І все це завдяки прямим контрактам з правовласниками контенту. А дивитися вдома фільм, який нещодавно йшов у кінотеатрі (або ще йде, як у випадку ранніх прем’єр) ― то дійсно зручно. Ставиш на паузу, дивишся без реклами, переглядаєш декілька разів. SWEET.TV ― топовий національний онлайн-кінотеатр.

Ще треба згадати і про телебачення. Адже дуже багато українців полюбляють саме телевізійні програми. І для них тут є національні, преміальні канали. І навіть ті, яких не знайдеш у звичній ТВ-програмі (мова про спеціальне SWEET ТБ).

Спробувати SWEET.TV можна абсолютно безкоштовно на телевізорі, смартфоні, комп’ютері і планшеті. Достатньо пройти реєстрацію у 2 кліки ― і можна тестувати якість і контент, для цього картки приєднувати не потрібно.

Тож ласкаво просимо до всеSWEETу якісного телебачення та неймовірного кіно. Готуйте смаколики, вам тут сподобається.