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​Билеты на матч сборной Украины по футболу можно купить за криптовалюту до старта продаж

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Четверг 25 мая 2023 18:12
​Билеты на матч сборной Украины по футболу можно купить за криптовалюту до старта продаж Фото: ​​билеты на матч Сборной Украины по футболу можно купить за криптовалюту до старта продаж (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Партнер национальной сборной Украины по футболу, криптовалютная биржа WhiteBIT, предоставила возможность приобрести билеты на матч Украина-Мальта за криптовалюту уже сегодня, до официального старта продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, 19 июня на стадионе City Arena в Трнаве (Словакия) состоится первый домашний матч отбора на Чемпионат Европы 2024, в котором украинская национальная сборная Украины по футболу сыграет против сборной Мальты.

С начала полномасштабной войны Украина не может проводить свои матчи дома и вынуждена играть за границей. Поэтому болельщики украинской сборной, имеющие возможность посетить матч и поддержать нашу команду, по криптовалюте могут первыми приобрести билеты к официальному старту продаж.

Каждый желающий сможет купить билеты в считанные минуты благодаря техническому решению от Whitepay.

Покупка билетов на матч Украина – Мальта за криптовалюту станет дебютной практикой для болельщиков.

Отметим, что такая опция может быть доступна и для будущих топовых матчей украинской сборной против сборных Англии и Италии.

Кроме того, биржа разыграет 100 фирменных футболок WhiteBIT среди тех, кто приобрел билет на матч за криптовалюту. Конкурс пройдет с 25 по 27 мая на страницах в соцсетях WhiteBIT и сборной Украины. Больше об условиях акции читайте по ссылке .

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

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