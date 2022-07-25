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​Фукс выиграл дело в американском суде против Ванетика

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Понедельник 25 июля 2022 21:13
​Фукс выиграл дело в американском суде против Ванетика Фото: Павел Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что выиграл дело в американском суде против американского лоббиста, выходца из СССР Юрия Ванетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фукса в Telegram.

По его словам, в 2017-м году он заплатил 200 000 долларов фирме Ванетика за билеты на инаугурацию президента США. Ванетик не выполнил взятые на себя по контракту обязательства.

"Я подал в суд в Калифорнии, США, и выиграл. Суд обязал ответчика (Юрия Ванетика, - ред.) выплатить мне сумму в размере 200 тысяч долларов плюс проценты", - написав он.

Суд также постановил, что ответчик представил ложные сведения; нарушил условия контракта, не выполнив обязательства по договору; а также, что нарушение ответчиком нанесло ущерб истцу.

"Это решение американского суда - пример того, как работают демократия и честная правоохранительная система. Пока длился судебный процесс, против меня была реализована информационная кампания, целью которой была дискредитация - распространяли фейки, дезинформировали журналистов. Но это не помешало суду восстановить реальную картину и разобраться, где правда", - добавил он.

Напомним, ранее Павел Фукс заявлял, что за введением против него санкций со стороны Совета нацбезопасности и обороны стоит лично секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Павел Фукс
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