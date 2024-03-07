UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

“Є КАСКО”? ТАК! Нова програма страхування від ARX для кожного

 

З 1 березня 2024 року страхова ARX запускає нову програму “Є КАСКО”.

Об’єктом страхування є легкові ТЗ віком до 15 років, які не є предметом застави, вартістю до 6 000 000 грн.

Програма зручна тим, що має на три пакети, з яких можна обирати залежно від потреби клієнта.

Опиc пакетів:

  • Пакет 1 – «Збитки внаслідок ДТП з іншим учасником»
  • Пакет 2 – «Викрадення», «Повна загибель внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протиправних дії третіх осіб, стихійних лих, пожежі та падіння предметів»
  • Пакет 3 – Пакет 1 + Пакет 2

За ризиком «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» встановлюється франшиза на вибір, у розмірі 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 5%.

За іншими ризиками (у т. ч. «Збитки внаслідок ДТП з іншим ТЗ-учасником» – повна загибель) франшиза становитиме 5%.

Інші плюси програми:

  • Для огляду авто не треба їхати до офісу ARX. Це можна зробити самостійно у зручний час у застосунку MyARX (інструкція на сайті компанії). При цьому для Пакета 1 огляд не потрібен
  • Страховий платіж за потреби можна розбити на 4 частини.

Програма «Є КАСКО» заміняє програми «КАСКО 5+» та «КАСКО Light». Договори клієнтів, які мають ці програми, діють до кінця терміну.

Крім “Є КАСКО”, ARX пропонує:

  • КАСКО “Все включено” - максимальний захист від усіх ризиків
  • КАСКО “Залізний купол” - захист від воєнних ризиків, включно з покриттям повної загибелі авто
  • МініКАСКО — бюджетне КАСКО, захист виключно від наслідків ДТП

ARX вже 13 років лідирує у сегменті КАСКО. Протягом 2023 року зібрано майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.

Читайте РБК-Україна в Google News