«Опыт – лучший способ достижения успеха». Максим Ситайло – предприниматель, соучредитель Nixwood

Компания Nixwood совершила революцию на рынке создания веб-сайтов. Украинские программисты создают уникальные веб-сайты на WordPress конвейерным способом, по принципам, введенным Генри Фордом, который когда-то кардинально изменил отрасль производства автомобилей. Компания «Никсвуд» может сделать вам уникальный сайт за 2–3 суток от $199. До внедрения этой уникальной технологии сайты такого уровня стоили несколько тысяч долларов, а разработка занимала несколько месяцев. Но теперь веб-сайты стали гораздо доступнее!

Максим Ситайло — интересная и неординарная личность. За 1,5 года он открыл прибыльный бизнес, аналогов которому в Украине до сих пор нет. Веб-агентство Nixwood, начавшее свою работу в 2020 году, основали несколько предпринимателей во главе с идейным лидером Максимом Ситайло. Своей стратегией команда выбрала международное направление и успешно реализует свои проекты для компаний из США, Канады, Германии, Сингапура, Австралии, Турции и, конечно, Украины.

Максим Ситайло — исполнительный директор, соучредитель и главная движущая сила проекта. По словам самого Максима, к созданию веб-агентства Nixwood он шел всю свою жизнь. Все приобретенные ранее навыки и опыт понадобились именно в этом проекте, что стало основной причиной такого успешного старта.

Опыт Максима помогает не только экономить время и деньги клиента, но и в короткие сроки значительно умножать его доходную часть. Nixwood позволяет за 24 часа спроектировать уникальное предложение для клиента на чистом WordPress всего от $199.

Но сначала было обучение…

Максим Ситайло родился 4 марта 1982 г. в Житомире (Украина). Вскоре его семья переехала в США, где в 1999 году в Alamogordo, штат Нью-Мексико, Максим окончил среднюю школу.

В 1999 году он вернулся в Украину. Тогда же поступил в КНУ им. Т. Шевченко на исторический факультет, закончил аспирантуру и в 2009 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Свой первый бизнес по созданию веб-сайтов Максим открыл еще в США и довольно успешно его реализовывал. Так как рынок разработок веб-сайтов в Украине был слишком слабым, Максим по возвращении на родину начал заниматься ресторанным бизнесом и ритейлом.

С 2005 года начал работать в Национальном банке Украины в подразделении Международной банковской деятельности, параллельно совмещая учебу и работу над кандидатской.

С 2006 по 2009 годы Максим Ситайло учился в Банковском университете Национального банка Украины. Этот факт также отразился на выборе стратегии развития главного проекта Максима — веб-агентства Nixwood.

В настоящее время в Украине набирают популярности направления блогов, которые Максим Ситайло изучает углубленно и успешно.

Проекты в YouTube и блоги:

С 2010 года Максим Ситайло экспериментирует и ведет блоги по разным бизнес-темам. Все это он делает для исследовательской цели и понимания алгоритмов поисковых роботов. Наиболее популярная статья Максима — материал о социализме в США — за первый месяц набрала более 47 тыс. репостов в Facebook. В общей сложности текст прочитали более 1 млн пользователей. К сожалению, блог был продан за 8000 долларов и не сохранился. Посмотреть его можно в Web Archive, проверив адрес buskuz.com.

Максим Ситайло также занимается трафиком на YouTube. Среди его клиентов — «Бизнес Арена», Дмитрий Корчинский, Всемирное пивоваренное телевидение. Также Максим создал десятки так называемых товарных YouTube-каналов для усиления их продаж на американских онлайн-площадках.

Бизнес-проекты:

Flyingbro — спортивный бренд, имеющий свой интернет-магазин одежды для бега и занятия спортом. Проект был начат в 2012 году. Интернет-магазин Flyingbro успешно существует и функционирует по сей день. Сайт интернет-магазина находится в ТОПе по популярным ключевым запросам данного сегмента.

— спортивный бренд, имеющий свой интернет-магазин одежды для бега и занятия спортом. Проект был начат в 2012 году. Интернет-магазин Flyingbro успешно существует и функционирует по сей день. Сайт интернет-магазина находится в ТОПе по популярным ключевым запросам данного сегмента. Неоплатоновская академия Neoplatonik — онлайн-школа философии. Проект существует с 2020 года. По сути, это ученические философские курсы, построенные на простом объяснении сложных вещей посредством юмора и примеров. Сайт находится в ТОПе по многим ключевым запросам ниши «Философия».

С 2015 года Максим активно занимается торговлей разными товарами на «Амазоне» (США). Среди успешно реализуемых направлений — электроника, продукты питания, косметика, детские товары. Под каждый отдельный товар команда создает отдельный сайт и закупает трафик.

По статистике, более 90% клиентов имеют ложные представления о том, какой сайт им нужен, но этот вопрос быстро решается профессиональной командой разработчиков во главе с Максимом. Именно опыт работы в онлайн-торговле на американских площадках, где конкурентность превышает любые ожидания, где все работает на сверхскоростях, помог наладить работу компании «Никсвуд».

Хобби

Максим Ситайло активно занимается зимними видами спорта, в том числе сноубордингом. Катается на доске с 2007 года.

Бег — давнее увлечение. Каждое утро он пробегает по 10 км уже более 8 лет. Для Максима это своего рода медитация, позволяющая привести в порядок мысли и сформировать новые интересные решения.

Семейное положение

Женат, имеет 2 дочери.

Жизненная позиция

Вероисповедание: православный христианин-консерватор.

Политические взгляды: либертарианец.

Либертарианство — это система ценностей, которая ставит свободу индивида во главу угла. Главный принцип либертарианства: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого». Исходя из этого принципа, Максим — горячий сторонник свободной экономики в Украине. Считает, что бурному развитию Украины мешают сотни тысяч чиновников и высокие (как для Украины) налоги.