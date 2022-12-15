«Доступні кредити 5-7-9%»: на що беруть кредити українські підприємці під час воєнного стану

Київ, 29 листопада, 2022 – З початку дії воєнного стану українці отримали від банків понад 68 млрд гривень кредитів у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Державний Укргазбанк підрахував, у яких регіонах, скільки та на які потреби український малий та середній бізнес (МСБ) бере кредити найчастіше.

Понад 16 тисяч кредитних договорів уклали МСБ під час повномасштабної війни

Попри війну, бізнес не припиняє шукати можливості для розвитку. За даними Фонду розвитку підприємництва, з 24 лютого в межах держпрограми уклали понад 16 тис. кредитних договорів. Зокрема, із 44 банків-учасників програми один лише Укргазбанк видав більш як 7 млрд грн кредитів на потреби МСБ. У середньому для банку – це 6 кредитів щодня. Загальний приріст кредитного портфеля МСБ склав 32%.

Кількість кредитів за регіонами

За статистикою Укргазбанку, кредитні угоди за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» від початку повномасштабної війни найчастіше укладали в Одеській та Дніпропетровській областях. Мешканці цих регіонів взяли в Укргазбанку по 93 кредити. Наступні в п’ятірці лідерів: Київська область – 76 кредитів, Кіровоградська – 68 кредитів, Львівська – 65 кредитів.

Прогнозовано найменше кредитів підприємці оформили в Херсонській області – 2 угоди.

Аграрії – лідери серед позичальників

Найбільше кредитів брали компанії у сфері сільського господарства – 50,8% від усіх пільгових кредитів. Від початку дії воєнного стану український аграрний бізнес отримав понад 25 млрд пільгових кредитів, з яких 3.56 млрд грн – в Укргазбанку, де середня сума кредиту склала близько 7.5 млн гривень. Найчастіше кошти брали на придбання та модернізацію техніки для посівної кампанії.

Найбільшу кількість агрокредитів Укргазбанк видав у Одеській області – 60 кредитів. Далі йдуть Дніпропетровська та Черкаська області (48 та 42 кредити відповідно).

На що ще брали кредити українці

Окрім грошей на сільськогосподарські потреби, від початку повномасштабного вторгнення українці брали в Укргазбанку:

кредити на підтримку бізнесу у воєнний час для запобігання російській агресії та подолання її наслідків – 3.04 млрд грн;

антиковідні кредити – 563 млн грн;

кредити на рефінансування – 30 млн грн;

інвестиційні кредити – 19.67 млн грн.

Банк відмічає, що запити на інвестиційне, антикризове кредитування та рефінансування з боку МСБ зменшилися в десятки разів порівняно з 2021 роком.

Кредити «5-7-9%» на відновлення виробництва

На програму «Доступні кредити 5-7-9%» у проєкті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд грн. Держава надаватиме фінансову підтримку українському МСБ на відновлення частково або повністю зруйнованих виробничих потужностей. Згідно з рішенням, яке ухвалив Уряд 14 жовтня 2022 року, підприємці зможуть отримати кредит під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн. Виконання зобов'язань по таких кредитах частково забезпечуватиме державна гарантія.

«Державна програма “Доступні кредити 5-7-9%” і надалі буде суттєвим та дієвим інструментом підтримки українського бізнесу під час війни. Поточна тенденція дозволяє спрогнозувати, що серед наших клієнтів, окрім фінансування оборотного капіталу, зростатиме попит на кредити на інвестиційні цілі. Вони будуть направлені на модернізацію та відновлення виробничих потужностей, постраждалих від бойових дій; релокацію підприємств; запуск нових напрямків діяльності для виходу на нові ринки», – коментують в Укргазбанку.

Про Укргазбанк:

Укргазбанк – перший учасник програми «Доступні кредити 5-7-9%», що відіграє значну роль у підтримці малого і середнього бізнесу України. Банк і надалі продовжує надавати доступне фінансування для українського бізнесу за державною програмою. Кредитні кошти можна отримати на будь-які цілі, передбачені умовами програми.

Детальну інформацію можна отримати у центрі підтримки бізнес-клієнтів за безплатним телефоном: 0800-305-305 або у відділеннях Укргазбанку.