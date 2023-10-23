«Агрохімічні технології»: за 15 років локальний виробник пестицидів стає потужним українським брендом

15 років тому бренд «Агрохімічні технології» (АХТ) випустив на агроринок України свої перші засоби захисту рослин. Почавши бізнес із кількох однокомпонентних продуктів, нині АХТ має солідне портфоліо із 60 перевірених виробничою практикою засобів захисту, серед яких і препарати власної розробки, які не мають аналогів в Україні. Разом із портфоліо зростала й довіра аграріїв до вітчизняного бренду. Завдяки цій довірі АХТ входить у четвірку лідерів продажів ЗЗР.

2008 рік – початок випуску однокомпонентних продуктів

Створення бренду «Агрохімічні технології» у 2008 році було своєрідною відповіддю на тогочасну економічну кризу в Україні, коли фермери потребували недорогих і надійних засобів захисту рослин (ЗЗР). Реалізувати запит аграріїв узялися засновники АХТ. Дешеві китайські засоби захисту, які були на ринку на той час, не завжди відповідали очікуванням фермерів, і головним викликом для АХТ стало створення саме збалансованих, стабільних і робочих продуктів. Так бренд «Агрохімічні технології» відкрив напрям R&D для вдосконалення рецептур аналогових засобів захисту і, на відміну від компаній-імпортерів, став виробником з повним циклом створення продуктів: від власного розроблення рецептур до жорсткої системи контролю заводів-виробників. Завдяки такому підходу компанія швидко зростала, виробництво, яке починалося з виготовлення базових аналогових продуктів, набирало обертів, і через 15 років бренд став одним із лідерів серед вітчизняних виробників ЗЗР.

2023 рік – 60 препаратів у продуктовому портфелі

2018 рік у діяльності АХТ — це початок розробки інноваційних препаратів, адже ринок потребував оригінальних рішень, а не тільки якісних копій. У 2020 році АХТ виводить на ринок ЗЗР перші унікальні продукти — фунгіцид Цимоксил і акарицид Піризокс. Доречі, ці продукти досі не мають аналогів в Україні. А всього через три роки портфель АХТ налічує вже 10 продуктів з унікальними комбінаціями діючих речовин. Усі продукти АХТ створено спеціально під потреби українських аграріїв з урахуванням зміни структури посівів, цін на зерно і логістику, собівартості агровиробництва, погодних умов тощо.

Сьогодення вимагає диверсифікації виробництва

З часом змінилася і географія виробничих майданчиків АХТ. Нині заводи-підрядники працюють не лише в Китаї, а й в Індії та в Україні. Така диверсифікація дає змогу зменшити ризики від концентрації виробництва в одній країні, щоб і надалі бути надійним партнером аграріїв.

Утім, країна виробництва того чи іншого продукту жодним чином не позначається на його якості чи ціні для кінцевого споживача. «Кожна каністра АХТ — це уніфікована якість, перевірена роками. Для нас виробництво у Європі, Китаї чи Індії рівнозначне. Завдяки процесам, налаштованим у центральному офісі в Україні, виробництво в будь-якій країні світу може працювати за нашою рецептурою, технологічною картою»,— наголошують в АХТ.

Розширення географії виробництва — саме та гнучкість, якої вимагають сучасні обставини, а здатність за потреби переносити обсяги виробництва з однієї країни в іншу, не втрачаючи у якості та гарантуючи ідентичність продукту, — визначна конкурентна перевага.

Надійність і стабільність — запорука тривалого партнерства

Надійність і стабільність — головні цінності АХТ. Так відгукуються про компанію клієнти-аграрії, які співпрацюють із нею вже 13–15 років. Загалом 35% фермерських господарств України є споживачами продукції бренду «Агрохімічні технології. Історія відносин АХТ із дистриб’юторами також побудована на довірі та надійному партнерстві. «Ми від самого початку обрали стратегію продажів через систему дистрибуції й завжди її дотримувалися, щоб сконцентруватися на виробництві якісного продукту», — зазначають в АХТ.

За 15 років роботи з багатьма дистриб’юторами в АХТ вибудувалися міцні відносини. Чимало партнерів мають у структурі продажів 70–80% продукції бренду, з багатьма співпраця триває понад 10 років.

Напрям співпраці з агрохолдингами в АХТ почав розвиватись відносно нещодавно — 2021 року були закладені перші демоділянки, а у 2023-му вдалі результати демо перетворились на масштабну співпрацю, адже попри воєнні дії, агробізнес працює, підтримуючи економіку країни.

Як сьогодні АХТ почуває себе в агробізнесі?

Ринок засобів захисту змінився. Нині український виробник дає рішення на рівні з топовими мультинаціональними компаніями, до того ж адаптовані до українських реалій і економіки. Якщо раніше у вітчизняного виробника можна було закрити тільки потреби базової технології, сьогодні портфелі українських брендів мають рішення і для вибагливих технологів, і для вузьких специфічних проблем.

Через війну трансформація ринку значно пришвидшилась. Уперше в 2022 році частка мультинаціональних компаній становила меншу частину ринку (47%). Аграрії більше не бажають переплачувати за бренд, популярність, маркетинг і власну звичку.

Натомість за 2022 рік обсяги продажів АХТ в грошовому еквіваленті виросли на 31% на фоні загального падіння ринку на 5%. Господарства почали ще активніше обирати на користь перевірених, надійних і стабільних продуктів.

За показниками першого півріччя сезону 2023 року АХТ посіла четверту позицію за обсягом продажів на незалежні фермерські господарства — одразу після основних транснаціональних компаній. «Ми й далі зростаємо сьогодні, під час війни, незважаючи на всі ризики. Адже наше зростання — це нові можливості для українських фермерів. Ми не стоїмо на місці. Навіть надійні, перевірені роками технології з часом потребують оновлень. Тому ми створюємо нові технологічні продукти, щоб давати аграріям ще ефективніші рішення», — коментують в АХТ.

Заради завтра: кампанія до 15-річчя, присвячена зростанню в агробізнесі