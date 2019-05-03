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Avellana Gold заявляет, что является единственным инвестором проекта Мужиевского месторождения

Новости » Общество    03.05.2019 - 13:39
Avellana Gold заявляет, что является единственным инвестором проекта Мужиевского месторождения
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Компания владеет спецразрешениями на разработку месторождения с 2016 года

Компания Avellana Gold с 2016 года владеет специальными разрешениями на разработку Мужиевского месторождения на Закарпатье и ведет соответствующую к ним деятельность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На днях из СМИ стало известно, что якобы британская компания Gofer Mining PLC планирует осуществлять инвестиции в Мужиевское месторождение полиметаллических руд.

"Всеми активами владеет Avellana Gold и никакие переговоры относительно новых инвесторов не ведутся и не планируются", - сообщает пресс-служба компании Avellana Gold.

Американская компания Avellana Gold, которая занимается месторождением уже три года, раньше никогда не слышала о новом инвесторе.

"Мы единственная компания, которая обладает спецразрешениями на разведку Мужиевского месторождения полиметаллических руд на Закарпатье, и не общались ни с какими инвесторами. О компании Gofer Mining PLC, которая вроде бы хочет вкладывать в Мужиевское месторождение, мы узнали из СМИ. Их представители к нам не обращались, никаких переговоров не происходило", - сообщает компания Avellana Gold.

Следовательно, информация, распространенная в СМИ о новом инвесторе, противоречит действительности. Несмотря на сомнительное происхождение этой вроде бы инвестиционной компании, их действия расцениваются как мошенничество.

Компания Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геолого-разведывательная компания", владеющие специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения).

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