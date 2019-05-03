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Avellana Gold заявляє, що є єдиним інвестором проекту Мужіївського родовища

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 13:39
Avellana Gold заявляє, що є єдиним інвестором проекту Мужіївського родовища
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Компанія володіє спецдозволами на розробку родовища з 2016 року

Компанія Avellana Gold з 2016 року володіє спеціальними дозволами на розробку Мужіївського родовища, що на Закарпатті, та веде відповідну до них діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Днями зі ЗМІ стало відомо, що начебто британська компанія Gofer Mining PLC планує здійснювати інвестиції в Мужіївське родовище поліметалевих руд.

"Всіма активами володіє Avellana Gold і жодні перемовини щодо нових інвесторів не ведуться та не плануються", - повідомляє прес-служба компанії Avellana Gold.

Американська компанія Avellana Gold, яка займається родовищем вже три роки, раніше ніколи не чула про нового інвестора.

"Ми єдина компанія, яка володіє спецдозволами на розвідку Мужіївського родовища поліметалевих руд на Закарпатті, і не спілкувалися з жодними інвесторами. Про компанію Gofer Mining PLC, яка начебто хоче вкладати в Мужіївське родовище, ми дізналися зі ЗМІ. Їхні представники до нас не зверталися, жодних перемовин не відбувалося", - повідомляє компанія Avellana Gold.

Відтак інформація, поширена у ЗМІ про нового інвестора, суперечить дійсності. Зважаючи на сумнівне походження цієї начебто інвестиційної компанії, їхні дії розцінюються як шахрайство.

Компанія Avellana Gold займається розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році компанія придбала підприємства "Карпатська рудна компанія" і "Західна геологорозвідувальна компанія", що володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалічних руд в Західній Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища).

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