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Интервью

ПАО "Винницагаз" не хватает около 23 млн гривен для обеспечения работы АДС

НовостиЭнергетика    09.07.2018 - 12:08
Илюстративное фото (104.ua)
Илюстративное фото (104.ua)

Ежегодно для обеспечения работы 23 отделений АДС ПАО "Винницагаз" требуется не менее 50 млн гривен

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) ПАО "Винницагаз" за первые 6 месяцев текущего года выезжала по вызовам потребителей природного газа Винницкой области почти 8 тыс. раз. Это в среднем 45 аварийных заявок в сутки. Из них около 85% связаны с утечками газа. Остальные - с механическими повреждениями и неисправностью газовых приборов и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно для обеспечения работы 23 отделений АДС ПАО "Винницагаз" требуется не менее 50 млн гривен. Так за 6 месяцев 2018 года фактические операционные расходы на финансирование эксплуатационных служб составили 23,2 млн гривен, а поступления от тарифа только 13,7 млн гривен. Поэтому средств, заложенных на эти цели в действующем тарифе, критически не хватает.

Только расходы на горюче-смазочные материалы для нужд аварийно-диспетчерской службы в год составляют около 5 млн гривен. Это 44% от общей годовой суммы расходов на ГСМ по предприятию. Аварийно-диспетчерскую службу необходимо также своевременно обеспечивать специальным оборудованием, всеми необходимыми материалами и спецодеждой.

"В работе АДС, которая постоянно связана с опасностью и риском, важны профессионализм и опыт персонала. На сегодня, к сожалению, из-за низкого уровня заработной платы, нам все труднее удержать специалистов. Эта важная составляющая и другие расходы предприятия обязательно должны быть учтены при утверждении регулятором тарифа на распределение природного газа ", - говорит председатель правления ПАО "Винницагаз" Александр Кривак.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины средняя заработная плата работника, занятого в промышленности Украины, в мае 2018 года составила 9387 гривен, тогда как на предприятии - всего лишь 6640 гривен Обычно это является негативным фактором, который способствует высокому показателю текучести кадров и оттока специалистов в данной сфере.

В 2017-2018 годах ПАО "Винницагаз" неоднократно предоставляло в НКРЭКУ расчеты экономически обоснованных тарифов, с учетом фактических затрат компании на оказание услуг распределения газа, однако они так и не были утверждены регулятором. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.

 

За два года в Центр обслуживания "Черниговгаза" клиенты обратились около 300 тыс. раз Объемы потребления газа в Криворожском районе за 1 полугодие 2018 года уменьшились на 5,4%
Теги публикации: Винница, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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