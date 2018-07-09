ПАТ "Вінницягаз" не вистачає близько 23 млн гривень для забезпечення роботи АДС

Щорічно для забезпечення роботи 23 відділень АДС ПАТ "Вінницягаз" потрібно не менше 50 млн гривень

Аварійно-диспетчерська служба (АДС) ПАТ "Вінницягаз" за перші 6 місяців поточного року виїжджала на виклики споживачів природного газу Вінницькій області майже 8 тис. разів. Це в середньому 45 аварійних заявок на добу. З них близько 85% пов'язані з витоками газу. Решта - з механічними ушкодженнями і несправністю газових приладів та обладнання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щорічно для забезпечення роботи 23 відділень АДС ПАТ "Вінницягаз" потрібно не менше 50 млн гривень. Так за 6 місяців 2018 року фактичні операційні витрати на фінансування експлуатаційних служб склали 23,2 млн гривень, а надходження від тарифу лише 13,7 млн гривень. Тому коштів, закладених на ці цілі в діючому тарифі, критично не вистачає.

Лише витрати на паливно-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби в рік складають близько 5 млн гривень. Це 44% від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерської служби необхідно також своєчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, всіма необхідними матеріалами та спецодягом.

"В роботі АДС, яка постійно пов'язана з небезпекою і ризиком, важливі професіоналізм і досвід персоналу. На сьогодні, на жаль, з-за низького рівня заробітної плати, нам все важче утримати фахівців. Ця важлива складова та інші витрати підприємства обов'язково повинні бути враховані при затвердженні регулятором тарифу на розподіл природного газу ", - каже голова правління ПАТ "Вінницягаз" Олександр Кривак.

Згідно з даними Державної служби статистики України середня заробітна плата працівника, зайнятого у промисловості України, в травні 2018 року склала 9387 гривень, тоді як на підприємстві - всього лише 6640 гривень Зазвичай це є негативним фактором, який сприяє високому показнику текучості кадрів і відтоку фахівців у даній сфері.

В 2017-2018 роках ПАТ "Вінницягаз" неодноразово надавало в НКРЕКП розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з урахуванням фактичних витрат на надання послуг розподілу газу, проте вони так і не були затверджені регулятором. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.