Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ПАТ "Вінницягаз" не вистачає близько 23 млн гривень для забезпечення роботи АДС

НовиниЕнергетика    09.07.2018 - 12:08
Илюстративное фото (104.ua)
Илюстративное фото (104.ua)

Щорічно для забезпечення роботи 23 відділень АДС ПАТ "Вінницягаз" потрібно не менше 50 млн гривень

Аварійно-диспетчерська служба (АДС) ПАТ "Вінницягаз" за перші 6 місяців поточного року виїжджала на виклики споживачів природного газу Вінницькій області майже 8 тис. разів. Це в середньому 45 аварійних заявок на добу. З них близько 85% пов'язані з витоками газу. Решта - з механічними ушкодженнями і несправністю газових приладів та обладнання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щорічно для забезпечення роботи 23 відділень АДС ПАТ "Вінницягаз" потрібно не менше 50 млн гривень. Так за 6 місяців 2018 року фактичні операційні витрати на фінансування експлуатаційних служб склали 23,2 млн гривень, а надходження від тарифу лише 13,7 млн гривень. Тому коштів, закладених на ці цілі в діючому тарифі, критично не вистачає.

Лише витрати на паливно-мастильні матеріали для потреб аварійно-диспетчерської служби в рік складають близько 5 млн гривень. Це 44% від загальної річної суми витрат на ПММ по підприємству. Аварійно-диспетчерської служби необхідно також своєчасно забезпечувати спеціальним обладнанням, всіма необхідними матеріалами та спецодягом.

"В роботі АДС, яка постійно пов'язана з небезпекою і ризиком, важливі професіоналізм і досвід персоналу. На сьогодні, на жаль, з-за низького рівня заробітної плати, нам все важче утримати фахівців. Ця важлива складова та інші витрати підприємства обов'язково повинні бути враховані при затвердженні регулятором тарифу на розподіл природного газу ", - каже голова правління ПАТ "Вінницягаз" Олександр Кривак.

Згідно з даними Державної служби статистики України середня заробітна плата працівника, зайнятого у промисловості України, в травні 2018 року склала 9387 гривень, тоді як на підприємстві - всього лише 6640 гривень Зазвичай це є негативним фактором, який сприяє високому показнику текучості кадрів і відтоку фахівців у даній сфері.

В 2017-2018 роках ПАТ "Вінницягаз" неодноразово надавало в НКРЕКП розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з урахуванням фактичних витрат на надання послуг розподілу газу, проте вони так і не були затверджені регулятором. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.

 

За два роки до Центру обслуговування "Чернігівгазу" клієнти звернулися близько 300 тис. разів Обсяги споживання газу в Криворізькому районі за 1 півріччя 2018 року зменшилися на 5,4%
Теги публікації: Вінниця, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся