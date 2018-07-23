Около 14% счетчиков Ровенской области непригодны для дальнейшей эксплуатации

В Ровенской области каждый пятый счетчик изношен, а показания имеют существенную погрешность измерения

ПАО "Ровногаз" с начала года провело более 11 тыс. плановых поверок счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия "Ровнестандартметрология". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Результаты поверок приборов показали, что 14% счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения. Кроме того, выявлено 22 факта вмешательства в работу приборов учета.

"Ежедневно на специальном оборудовании поверяется более 100 счетчиков газа. Из них каждый седьмой - непригоден к дальнейшей эксплуатации, из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения", - говорит главный метролог ПАО "Ровногаз" Алексей Тарасюта.

Ривнегаз ежегодно должен поверять 30 тыс. счетчиков. По результатам плановой поверки 20% счетчиков признаются непригодными для дальнейшей эксплуатации, подлежат ремонту или замене. На вышеуказанные цели обществу необходимо более 8 млн гривен, из которых в действующем тарифе предусмотрено только 1,8 млн гривен.

Поверка приборов учета осуществляется в сервисных центрах ПАО "Ровногаз" представителями Ровенского научно-исследовательского центра стандартизации, метрологии и сертификации. Если по результатам проверки в счетчике не выявлено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю, если же прибор учета признан непригодным, газовое хозяйство обязано заменить его на новое.

"Периодическая поверка счетчиков газа проводится бесплатно для потребителя. Но некоторые потребители отказывают газовикам в доступе в свою квартиру для снятия счетчика на поверку. Чаще всего такой отказ связан с вмешательством людей в работу прибора для уменьшения его показаний", - добавляет главный метролог ПАО "Ровногаз" Алексей Тарасюта.

В газовом хозяйстве отмечают, в случае недопуска потребителя в жилище, согласно Кодексу газораспределительных сетей, работники "Ровногаза" составляют акт об отказе, а расчеты за потребленный газ будут производиться по предельным нормам потребления. Так, за шесть месяцев этого года специалисты "Ровногаз" уже составили 1294 акты об отказе допуска, и зафиксировали 22 факта незаконных вмешательств в работу приборов учета. Такие нарушения, говорят газовики, специалисты выявляют с характерными механическими повреждениями на отсчетном механизме, поддельными пломбами, фальшивыми оттисками клейм и др.