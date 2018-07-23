Близько 14% лічильників Рівненської області непридатні для подальшої експлуатації

В Рівненській області кожен п’ятий лічильник є зношений, а показання мають суттєву похибку вимірювання

ПАТ "Рівнегаз" з початку року провело більше 11 тис. планових повірок лічильників газу спільно з представниками державного підприємства "Рівнестандартметрологія". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Результати повірок приладів показали, що 14% лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання. Окрім того, виявлено 22 факти втручань в роботу приладів обліку.

"Щоденно на спеціальному обладнанні повіряється понад 100 лічильників газу. З них кожен сьомий - непридатний до подальшої експлуатації, через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання", - каже головний метролог ПАТ "Рівнегаз" Олексій Тарасюта.

Рівнегаз щорічно має повіряти 30 тис. лічильників. За результатами планової повірки 20% лічильників визнаються непридатними для подальшої експлуатації, які підлягають ремонту або заміні. На вищезгадані цілі товариству потрібно більше 8 млн гривень, з яких в діючому тарифі передбачено лише 1,8 млн гривень.

Повірка приладів обліку здійснюється у сервісних центрах ПАТ Рівнегаз представниками Рівненського науково-дослідного центру стандартизації, метрології та сертифікації. Якщо за результатами перевірки в лічильнику не виявлено жодних порушень, то прилад вважається справним та повертається споживачу, якщо ж прилад обліку визнано непридатним, газове господарство зобов’язане замінити його на нове.

"Періодична повірка лічильників газу проводиться безкоштовно для споживача. Але деякі споживачі відмовляють газовикам в доступі у своє помешкання для зняття лічильника на повірку. Найчастіше така відмова пов’язана із втручанням людей у роботу приладу для зменшення його показань", - додає головний метролог ПАТ "Рівнегаз" Олексій Тарасюта.

У газовому господарстві зазначають, у разі недопуску споживача до помешкання, згідно Кодексу газорозподільних мереж, працівники Рівнегаз складають акт про відмову, а розрахунки за спожитий газ проводитимуться за граничними нормами споживання. Так, за шість місяців цього року фахівці "Рівнегаз" вже склали 1294 акти про відмову допуску, та зафіксували 22 факти незаконних втручань у роботу приладів обліку. Такі порушення, кажуть газовики, спеціалісти виявляють за характерними механічними пошкодженнями на відліковому механізмі, підробленими пломбами, фальшивими відбитками тавр та ін.