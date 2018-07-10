Объемы потребления газа в Ровенской области почти не изменились

Населения является единственной категорией потребителей, которая за первые полгода сократила потребление природного газа

За шесть месяцев 2018 года ПАО "Ровногаз" осуществило распределение 283,8 млн куб. м газа. Это на 1,6% (4,7 млн куб. г) меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Снижение потребления зафиксировано только среди бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Население является единственной категорией потребителей, которая за первые полгода сократила потребление природного газа. Бытовые потребители использовали на 12,7 млн куб. м газа меньше или на 6,8%. В то же время, другие категории потребителей увеличили потребление газа. Так, среди промышленных предприятий оно выросло на 5,5% или на 2,6 млн куб. м. Теплоснабжающие предприятия увеличили объемы потребленного энергоресурса на 4,8 млн куб. м (9,7%). Этот прирост объясняется холодными погодными условиями в марте текущего года.

"ПАО "Ровногаз" получает 87 коп. за распределение каждого кубометра природного газа. За счет этих средств необходимо обеспечить функционирование аварийно-диспетчерской службы, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков и обслуживание сетей. Компания испытывает нехватку средств для обеспечения работы предприятия, что приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы", - объясняет коммерческий директор компании Виктор Осницький.

Тарифная выручка "Ровногаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, в прошлом году составила 361,9 млн гривен. Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, за что затраты превысили выручку. Так, по итогам 2017 года убытки предприятия от осуществления деятельности по распределению природного газа составили 29,3 млн гривен.

Средняя зарплата персонала компании остается на 57% ниже средней заработной платы по отрасли. Это вызывает отток квалифицированных кадров и приводит к проблемам с содержанием газопроводов в надлежащем состоянии, выполнением программ по их модернизации, а самое главное, обеспечением бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей.