Обсяги споживання газу в Рівненській області майже не змінились

Населення є єдиною категорією споживачів, яка за перші півроку зменшила споживання природного газу

За шість місяців 2018 року ПАТ "Рівнегаз" здійснило розподіл 283,8 млн куб. м газу. Це на 1,6% (4,7 млн куб. м) менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Зниження споживання зафіксовано тільки серед побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Населення є єдиною категорією споживачів, яка за перші півроку зменшила споживання природного газу. Побутові споживачі використали на 12,7 млн куб. м газу менше або на 6,8%. Водночас, інші категорії споживачів збільшили споживання газу. Так, серед промислових підприємств воно зросло на 5,5% або на 2,6 млн куб. м. Теплопостачальні підприємства збільшили обсяги спожитого енергоресурсу на 4,8 млн куб. м (9,7%). Цей приріст пояснюється холодними погодними умовами в березні поточного року.

"ПАТ "Рівнегаз" отримує 87 коп. за розподіл кожного кубометра природного газу. За рахунок цих коштів необхідно забезпечити функціонування аварійно-диспетчерської служби, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну і повірку лічильників та обслуговування мереж. Компанія відчуває брак коштів для забезпечення роботи підприємства, що призводить до зниження рівня надійності і безпеки газотранспортної системи", - пояснює комерційний директор компанії Віктор Осницький.

Тарифна виручка "Рівнегазу", яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, у минулому році склала 361,9 млн гривень. Однак встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, через що витрати перевищили виручку. Так, за підсумками 2017 року збитки підприємства від здійснення діяльності по розподілу природного газу склали 29,3 млн гривень.

Середня зарплата персоналу компанії залишається на 57% нижче середньої заробітної плати по галузі. Це спричинює відтік кваліфікованих кадрів і призводить до проблем з утриманням газопроводів у належному стані, виконанням програм по їх модернізації, а найголовніше, забезпеченням безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів.