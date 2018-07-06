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Объемы потребления газа в Криворожском районе за 1 полугодие 2018 года уменьшились на 5,4%

НовостиЭнергетика    06.07.2018 - 12:36
Илюстративное фото (УНИАН)
Илюстративное фото (УНИАН)

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за 6 месяцев 2018 года составил 579,7 млн куб. м, что на 5,4% меньше, чем в 2017 году. В результате компания недополучила около 7 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Криворожгаз".

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа - на 0,1 млн куб. м (7,6%), промышленность – на 33,2 млн куб. м (8,6%), а население - на 8,2 млн куб. м (9,5%). Такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии ПАО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние 5 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 26%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Кроме того, ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределеный природный газ. Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед ПАО "Криворожгаз" в размере 4,4 млн грн.

Напомним, что с 2012 года потребление газа клиентами ПАО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2016 года сократился на 26%.

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Теги публикации: Кривой Рог, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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