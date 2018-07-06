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Обсяги споживання газу в Криворізькому районі за 1 півріччя 2018 року зменшилися на 5,4%

НовиниЕнергетика    06.07.2018 - 12:36
Илюстративное фото (УНІАН)
Илюстративное фото (УНІАН)

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

Загальний обсяг споживання газу в Криворізькому районі за 6 місяців 2018 року склав 579,7 млн куб. м, що на 5,4% менше, ніж у 2017 році. В результаті компанія недоотримала близько 7 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Криворіжгаз".

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використала менше газу - на 0,1 млн куб. м (7,6%), промисловість – на 33,2 млн куб. м (8,6%), а населення - на 8,2 млн куб. м (9,5%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні 5 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 26%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначила головний інженер ПАТ "Криворіжгаз" Марина Терентьєва.

Крім того, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за распределеный природний газ. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед ПАТ "Криворіжгаз" у розмірі 4,4 млн грн.

Нагадаємо, що з 2012 року споживання газу клієнтами ПАТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2016 роки скоротився на 26%.

Оператор ГТС завищує заборгованість ПАТ "Івано-Франківськгаз" в 2,5 рази "Укртрансгаз" приписує "Львівгазу" борг в розмірі 194,5 млн гривень
Теги публікації: Кривий Ріг, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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