Наливайченко: Украину можно сделать "цифровой" за несколько дней

15 июня начала работу международная конференция "Цифровая Украина. Опыт Эстонии"

В Киев прибыли разработчики проекта "Е-Эстония" и делятся опытом в построении доступного для всех граждан электронного правительства. Организаторы - Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" и 210 украинских ОО, сообщает пресс-служба Наливайченко.

"Правительство, как сервис для граждан. Услуги – электронные и бесплатные. Отсутствие бюрократической волокиты. Отсутствие коррупции – компьютеру взятка не нужна. Вот, каким я вижу будущее Украины. Важно изучать и воплощать успешный опыт стран, которые уже прошли тот путь, который у нас еще впереди", - заявил лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Идея перевода правительства в онлайн-режим появилась в Эстонии еще в 1997 году.

Зарегистрировать собственную компанию можно за 18 минут. Налог на вывод средств - 20%, пока деньги работают внутри организации, налоги не взимают.

"Сейчас в Эстонии 35000 электронных граждан, они основали 100000 фирм. Больше всего Диджитал-бизнесменов из Украины", - делится опытом один из разработчиков “Цифровой Эстонии” министр государственного управления (2016 – 2017гг.) Михаил Корб.

Наливайченко подчеркнул, что за последние шесть лет рынок IT-услуг в Украине вырос почти в три раза. По данным PwC, Украина входит в топ-20 (по данным International Trade Centre - в топ-25) экспортеров информационных услуг в мире.

"Сегодня государство должно поддержать украинских IT-специалистов, а завтра именно они станут двигателем нашего развития в 21 веке! Не забывайте, что всемирно известную Кремниевую долину нельзя представить без украинских программистов. Без создателя PayPal Макса Левчина, сооснователя Whatsapp Яна Кума, "родителей" Viewdle Егора Анчишкина и Юрия Фраймана, Стива Возняка – разработчика Apple",- отметил он.

По его словам, сделать Украину цифровой можно за несколько дней при наличии политической воли. Его политическая сила уже способствует обучению "айтишников" со всей Украины в Эстонии. Партию "Справедливость" он тоже планирует сделать "цифровой" – единственным веб-сайтом с доступом для всех желающих.