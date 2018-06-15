Наливайченко: Україну можна зробити "цифровою" за декілька днів

15 червня розпочала роботу міжнародна конференція "Цифрова Україна. Досвід Естонії"

До Києва прибули розробники проекту "Е-Естонія" та діляться досвідом в побудові доступного для всіх громадян електронного урядування. Організатори - Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" та 210 українських ГО, повідомляє прес-служба Наливайченка.

"Уряд, як сервіс для громадян. Послуги – електронні і безкоштовні. Відсутність бюрократичної тяганини. Відсутність корупції – комп'ютеру хабар не потрібен. Ось, яким я бачу майбутнє України. Важливо вивчати та втілювати успішний досвід країн, які вже пройшли той шлях, який у нас ще попереду", - заявив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в Естонії ще у 1997 році.

Зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на виведення коштів - 20%, поки гроші працюють всередині організації - податки не стягують. "Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000 фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України", - ділиться досвідом один із розробників “Цифрової Естонії”, міністр державного управління (2016 – 2017рр.) Міхаіл Корб.

Наливайченко наголосив, що за останні шість років ринок IT-послуг в Україні зріс майже в три рази. За даними PwC, Україна входить в топ-20 (за даними International Trade Centre - в топ-25) експортерів інформаційних послуг у світі.

"Сьогодні держава має підтримати українських IT-фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном нашого розвитку у 21 столітті! Не забуваймо, що всесвітньовідому Кремнієву долину не можна уявити без українських програмістів. Без творця PayPal Макса Левчина, співзасновника Whatsapp Яна Кума, "батьків" Viewdle Єгора Анчишкіна і Юрія Фраймана, Стіва Возняка – розробника Apple",- наголосив він.

За його словами, зробити Україну цифровою можна за кілька днів, за наявності політичної волі. Його політична сила вже сприяє навчанню айтішніків з усієї України в Естонії. Партію "Справедливість" він теж планує зробити "цифровою" – єдиним веб-сайтом з доступом для усіх охочих.