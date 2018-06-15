Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Наливайченко: Україну можна зробити "цифровою" за декілька днів

НовиниПолітика    15.06.2018 - 15:13
Фото: конференція "Цифрова Україна. Досвід Естонії" (прес-служба Валентина Наливайченка)
Фото: конференція "Цифрова Україна. Досвід Естонії" (прес-служба Валентина Наливайченка)

15 червня розпочала роботу міжнародна конференція "Цифрова Україна. Досвід Естонії"

До Києва прибули розробники проекту "Е-Естонія" та діляться досвідом в побудові доступного для всіх громадян електронного урядування. Організатори - Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" та 210 українських ГО, повідомляє прес-служба Наливайченка.

"Уряд, як сервіс для громадян. Послуги – електронні і безкоштовні. Відсутність бюрократичної тяганини. Відсутність корупції – комп'ютеру хабар не потрібен. Ось, яким я бачу майбутнє України. Важливо вивчати та втілювати успішний досвід країн, які вже пройшли той шлях, який у нас ще попереду", - заявив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в Естонії ще у 1997 році.

Зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на виведення коштів - 20%, поки гроші працюють всередині організації - податки не стягують. "Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000 фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України", - ділиться досвідом один із розробників “Цифрової Естонії”, міністр державного управління (2016 – 2017рр.) Міхаіл Корб.

Наливайченко наголосив, що за останні шість років ринок IT-послуг в Україні зріс майже в три рази. За даними PwC, Україна входить в топ-20 (за даними International Trade Centre - в топ-25) експортерів інформаційних послуг у світі.

"Сьогодні держава має підтримати українських IT-фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном нашого розвитку у 21 столітті! Не забуваймо, що всесвітньовідому Кремнієву долину не можна уявити без українських програмістів. Без творця PayPal Макса Левчина, співзасновника Whatsapp Яна Кума, "батьків" Viewdle Єгора Анчишкіна і Юрія Фраймана, Стіва Возняка – розробника Apple",- наголосив він.

За його словами, зробити Україну цифровою можна за кілька днів, за наявності політичної волі. Його політична сила вже сприяє навчанню айтішніків з усієї України в Естонії. Партію "Справедливість" він теж планує зробити "цифровою" – єдиним веб-сайтом з доступом для усіх охочих.

В Естонії можуть збільшити штраф за порушення вимог до мови до 6400 євро Естонія виділить 188 млн євро на переобладнання кордону з РФ
Теги публікації: Наливайченко, технології, Эстония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся