С начала года специалисты "Закарпатгаза" обнаружили почти 600 случаев воровства газа

Если нарушитель не соглашается возместить убытки - вопрос решается в судебном порядке

С начала года специалисты ПАО "Закарпатгаз" зафиксировали 585 случаев воровства голубого топлива по газораспределительным сетям Закарпатской области. Материальный ущерб нанесенный компании составляет 3,9 млн гривен, из которых уже возмещено 2,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По результатам нарушений, выявленных специалистами компании в течение первого полугодия текущего года, передано в суд 11 дел на общую сумму 0,2 млн гривен, заключено 11 соглашений на реструктуризацию долга почти на 0,5 млн гривен. Еще 29 дел на возмещение нанесенного ущерба предприятию на общую сумму 0,7 млн гривен прорабатываются юристами и будут переданы в суд в ближайшее время.

Среди злоупотреблений, которые были выявлены с начала года, подавляющее большинство зафиксировано среди населения Закарпатской области. Эта категория потребителей нанесла ущерб компании на общую сумму 3,1 млн гривен. За этот же отрезок времени таких злоупотреблений среди юридических лиц зафиксировано на 0,83 млн гривен, из которых почти половину убытков предприятию уже возмещен.

Из общего количества нарушений газовики обнаружили 192 случая несанкционированных вмешательств в работу счетчиков газа. Из них 175 - среди населения и 17 - среди юридических лиц. Начисления для возмещения убытков компании при таком типе нарушений, согласно действующему законодательству, проводится за последние полгода, но этот срок может быть увеличен до 12 месяцев при условии, если такие действия носят характер скрытых.

Также зафиксировано 24 случая несанкционированного присоединения к газовым сетям, которые проявляются преимущественно в частном секторе и 7 недопусків потребителями работников компании к осуществлению демонтажа счетчиков газа на периодическую поверку или снятия контрольных показаний счетчиков газа.

При этом стоит помнить, что несанкционированное присоединение потребителей к газовым сетям может тянуть за собой весьма негативные для нарушителей последствия. Начисления при таких нарушениях, согласно Кодекса ГРС, может проводиться за предыдущие 2-3 года, в зависимости от обстоятельств и категории потребления.

В то же время, отдельные потребители, поставка газа которым было прекращено за многотысячные долги, стараются и в дальнейшем незаконно пользоваться газом. Так, с начала года специалистами компании выявлено 153 случаев самовольного возобновления газопотребления. В дальнейшем такие потребители не только возместить убытки, но и отсоединяется от газоснабжения уже механическим путем за пределами его собственности.

"Кражи газа могут обойтись нечестным потребителям иногда в десятки раз дороже, чем его легальное потребление. К примеру, размер возмещения ущерба при выявлении нарушений, может достигать нескольких десятков тысяч гривен. Кроме того факты воровства будут рассматриваться и правоохранительными органами, к которым мы обязательно передаем материалы", - комментирует директор по безопасности ПАО "Закарпатгаз" Александр Енинги.

Если лицо не соглашается возместить убытки - вопрос решается в судебном порядке. В таком случае потребитель-нарушитель обязан будет оплатить не только стоимость незаконно потребленного голубого топлива, но и судебные расходы. К тому же, кража газа предусматривает уголовную ответственность по ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Как правило такие кражи квалифицируются как преступления, совершенные в крупных или особо крупных размерах и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В свою очередь ПАО "Закарпатгаз" напоминает, что каждый житель области может конфиденциально уведомить работников компании об известных ему случаях незаконного использования газа или его кражи. В случаях подтверждения следующих фактов, человека, сообщила информацию и оставила свои контактные данные, ожидает финансовое вознаграждение.