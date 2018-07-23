З початку року фахівці "Закарпатгазу" виявили майже 600 випадків крадіжок газу

Якщо особа не погоджується відшкодувати збитки - питання вирішується в судовому порядку

З початку року фахівці ПАТ "Закарпатгаз" зафіксували 585 випадків крадіжок блакитного палива з газорозподільних мереж Закарпатської області. Матеріальна шкода завдана компанії становить 3,9 млн гривень, з яких вже відшкодовано 2,1 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За наслідками порушень, що були виявлені фахівцями компанії впродовж першого півріччя поточного року, передано до суду 11 справ на загальну суму 0,2 млн гривень, укладено 11 угод на реструктуризацію боргу майже на 0,5 млн гривень. Ще 29 справ на відшкодування завданих збитків підприємству на загальну суму в 0,7 млн гривень опрацьовуються юристами та будуть передані до суду найближчим часом.

Серед зловживань, що були виявлені з початку року, переважну більшість зафіксовано серед населення Закарпатської області. Ця категорія споживачів завдала збитки компанії на загальну суму 3,1 млн гривень. За цей же відрізок часу таких зловживань серед юридичних осіб зафіксовано на 0,83 млн гривень, з яких майже половину збитків підприємству вже відшкодовано.

З загальної кількості порушень газовики виявили 192 випадки несанкціонованих втручань у роботу лічильників газу. З них 175 - серед населення та 17 - серед юридичних осіб. Нарахування для відшкодування збитків компанії при такому типі порушень, відповідно до чинного законодавства, проводиться за останні півроку, але цей строк може бути збільшений й до 12 місяців за умови, якщо такі дії носять характер прихованих.

Також зафіксовано 24 випадки несанкціонованого приєднання до газових мереж, що виявляються переважно в приватному секторі та 7 недопусків споживачами працівників компанії до здійснення демонтажу лічильників газу на періодичну повірку або зняття контрольних показань лічильників газу.

При цьому варто пам’ятати, що несанкціоноване приєднання споживачами до газових мереж може тягнути за собою вельми негативні для порушників наслідки. Нарахування при таких порушеннях, відповідно до Кодексу ГРС, може проводитися за попередні 2-3 роки, залежно від обставин та категорії споживання.

Водночас, окремі споживачі, постачання газу яким було припинене через багатотисячні борги, намагаються й надалі незаконно користуватися газом. Так, з початку року фахівцями компанії виявлено 153 випадків самовільного відновлення газоспоживання. У подальшому такі споживачі не тільки мають відшкодувати збитки, а й від’єднується від газопостачання вже механічним шляхом за межами його власності.

"Крадіжки газу можуть обійтися нечесним споживачам подекуди в десятки разів дорожче, ніж його легальне споживання. До прикладу, розмір відшкодування збитків при виявленні порушень, може сягати декількох десятків тисяч гривень. Окрім того факти крадіжок розглядатимуться й правоохоронними органами, до яких ми обов’язково передаємо матеріали", - коментує директор з безпеки ПАТ "Закарпатгаз" Олександр Енінгі.

Якщо особа не погоджується відшкодувати збитки - питання вирішується в судовому порядку. У такому випадку споживач-порушник зобов’язаний буде сплатити не тільки вартість незаконно спожитого блакитного палива, а й судові витрати. До того ж, крадіжка газу передбачає кримінальну відповідальність за ст. 185 Кримінального кодексу України. Як правило такі крадіжки кваліфікуються як злочини, вчинені у великих або особливо великих розмірах і караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

У свою чергу ПАТ "Закарпатгаз" нагадує, що кожен мешканець області може конфіденційно сповістити працівників компанії про відомі йому випадки незаконного використання газу або його крадіжки. У випадках підтвердження таких фактів, людину, що повідомила інформацію і залишила свої контактні дані, очікує фінансова винагорода.