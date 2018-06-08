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У Гречкивского опровергли причастность к конфликту вокруг ТРЦ "Магеллан"

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 15:57
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)

У Гречкивского заявили, что обвинения не имеют под собой никаких фактов

Пресс-секретарь члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского Дарья Глущенко опровергает его причастность к конфликту вокруг ТРЦ "Магеллан". Соответствующий комментарий пресс-секретаря есть в распоряжении СМИ.

По ее словам, озвученная 7 июня собственниками ТРЦ "Магеллан" информация о причастности Гречковского к рейдерскому захвату, "не имеет под собой никаких фактов и нацелена на привлечение общественного внимания к этой ситуации за счет упоминания фамилий публичных лиц".

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Теги публикации: рейдерство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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