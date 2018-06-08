У Гречківського спростували причетність до конфлікту навколо ТРЦ "Магеллан"

У Гречківського заявили, що звинувачення не мають під собою ніяких фактів
Прес-секретар члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківський Дар'я Глущенко спростовує його причетність до конфлікту навколо ТРЦ "Магеллан". Відповідний коментар прес-секретаря є в розпорядженні ЗМІ.
За її словами, озвучена 7 червня власниками ТРЦ "Магеллан" інформація причетності Гречківський до рейдерського захоплення, "не має під собою жодних фактів і націлена на привернення суспільної уваги до цієї ситуації за рахунок згадки прізвищ публічних осіб".