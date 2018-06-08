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Інтерв'ю

У Гречківського спростували причетність до конфлікту навколо ТРЦ "Магеллан"

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 15:57
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)

У Гречківського заявили, що звинувачення не мають під собою ніяких фактів

Прес-секретар члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківський Дар'я Глущенко спростовує його причетність до конфлікту навколо ТРЦ "Магеллан". Відповідний коментар прес-секретаря є в розпорядженні ЗМІ.

За її словами, озвучена 7 червня власниками ТРЦ "Магеллан" інформація причетності Гречківський до рейдерського захоплення, "не має під собою жодних фактів і націлена на привернення суспільної уваги до цієї ситуації за рахунок згадки прізвищ публічних осіб".

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Теги публікації: рейдерство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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