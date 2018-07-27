В Гослесагентстве опровергли информацию об обвинениях РПЛ

В Гослесагентстве считают, что в СМИ развернулась "информационная кампания по дискредитации" ведомства

Государственное агентство лесных ресурсов опровергло информацию об обвинениях в адрес народных депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как известно, нардепы Виктор Галасюк и Игорь Мосийчук раскритиковали деятельность Гослесагентства в ответ, в частности, на недавнее интервью заместителя председателя Госагентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

При этом, как отметили в Гослесагентстве, СМИ, которые разместили данную информацию, распространили некорректный комментарий Бондаря относительно ветирования президентом Украины закона о дополнительном моратории на экспорт дров и исследование британской неправительственной организации.

"Государственное агентство лесных ресурсов Украины обращает внимание на то, что цитаты и выводы с прямой ссылкой на якобы слова Владимира Бондаря абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Зампредседателя Гослесагентства не упоминал никаких имен и фамилий политиков, а также политических партий, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что распространенная информация является недостоверной и такой, что "наносит ущерб деловой репутации заместителя председателя Гослесагентства".

В Гослесагентстве считают, что в СМИ развернулась "информационная кампания по дискредитации ведомства, его руководства и лесной отрасли Украины в целом".

"В частности, указанный выше случай может свидетельствовать о попытке так называемого "стравливания" Гослесагентства с отдельными политиками и политическими партиями. Обращаем внимание на то, что Государственное агентство лесных ресурсов Украины является центральным органом исполнительной власти и готово сотрудничать и вести диалог со всеми заинтересованными сторонами исключительно в рамках своих полномочий и законодательства Украины ради развития лесной отрасли Украины", - резюмировали в пресс-службе.