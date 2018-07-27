У Держлісагентстві спростували інформацію щодо звинувачень РПЛ

У Держлісагентстві вважають, що у ЗМІ розгорнулася "інформаційна кампанія з дискредитації" відомства

Державне агентство лісових ресурсів спростувало інформацію щодо звинувачень на адресу народних депутатів з Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби агентства.

Як відомо, нардепи Віктор Галасюк та Ігор Мосійчук розкритикували діяльність Держлісагентства у відповідь, зокрема, на нещодавнє інтерв'ю заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондаря.

При цьому, як зазначили у Держлісагентстві, ЗМІ, що розмістили дані інформацію, поширили некоректний коментар Бондаря стосовно ветування президентом України закону про додатковий мораторій на експорт дров та дослідження британської неурядової організації.

"Державне агентство лісових ресурсів України звертає увагу на те, що цитати та висновки з прямим посиланням на нібито слова Володимира Бондаря абсолютно не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови Держлісагентства не згадував жодних імен та прізвищ політиків, а також політичних партій, підкреслили у прес-службі.

Зазначається, що поширена інформація є недостовірною і такою, що "завдає шкоди діловій репутації заступника голови Держлісагентства".

У Держлісагентстві вважають, що у ЗМІ розгорнулася "інформаційна кампанія з дискредитації відомства, його керівництва та лісової галузі України в цілому".

"Зокрема, зазначений вище випадок може свідчити про намагання так званого "стравлювання" Держлісагентства з окремими політиками та політичними партіями. Звертаємо увагу на те, що Державне агентство лісових ресурсів України є центральним органом виконавчої влади і готове співпрацювати та вести діалог з усіма зацікавленими сторонами виключно в рамках своїх повноважень та законодавства України задля розвитку лісової галузі України", - резюмували у прес-службі.