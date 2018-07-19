Почти 69 тыс. потребителей используют онлайн-сервис "Криворожгаза"

Чаще всего потребители передают показания счетчиков по телефону

Уже более трех лет клиенты "Криворожгаза" используют преимущества сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua. За это время его пользователями стали около 69 тыс. потребителей. Только в прошлом году их количество выросло на 30 %. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В первом полугодии 2018 года через "Личный кабинет" клиенты ПАО "Криворожгаз" передали показания счетчиков 179 тыс раз. Кроме этого у потребителей также есть возможность, не выходя из дома получить онлайн консультацию. Этой возможностью потребители воспользовались более 3 тыс раз", - говорит начальник управления клиентского сервиса Анастасия Озерян.

Чаще всего потребители передают показания счетчиков по телефону. За 6 месяцев текущего года операторы Контакт-центра обработали более 108 тыс звонков от клиентов компании. Клиенты "Криворожгаза" также 68 тыс раз присылали показания приборов учета газа с помощью СМС, более 6 тыс. раз - с помощью голосового меню, более 4 тыс раз - с помощью электронной почты.

Возможности "Личного кабинета" позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация находится в одном месте. При необходимости можно узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, жалобой или предложением.

При этом ПАО "Криворожгаз" имеет право контролировать правильность переданных показаний потребителем. Для этого, не реже одного раза в полгода, показания приборов учета фиксируются контролерами компании и подтверждаются подписью потребителя. На сегодняшний день в ПАО "Криворожгаз" работают 52 контролера, которые за 6 месяцев текущего года сняли контрольные показания почти с 120 тыс. приборов.