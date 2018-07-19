Майже 69 тис. споживачів використовують онлайн-сервіс "Криворіжгазу"

Найчастіше споживачі передають показання лічильників по телефону

Вже більше трьох років клієнти "Криворіжгазу" використовують переваги сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. За цей час його користувачами стали близько 69 тис. споживачів. Тільки в минулому році їх кількість зросла на 30 %. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У першому півріччі 2018 року через "Особистий кабінет" клієнти ПАТ "Криворіжгаз" передали показання лічильників 179 тис разів. Крім цього у споживачів також є можливість, не виходячи з дому отримати онлайн консультацію. Цією можливістю споживачі скористалися понад 3 тис разів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Анастасія Озерян.

Найчастіше споживачі передають показання лічильників по телефону. За 6 місяців поточного року оператори Контакт-центру обробили понад 108 тис. дзвінків від клієнтів компанії. Клієнти "Криворіжгазу" також 68 тис разів надсилали показання приладів обліку газу за допомогою СМС, понад 6 тис. разів - з допомогою голосового меню, понад 4 тис разів - з допомогою електронної пошти.

Можливості "Особистого кабінету" дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням, скаргою або пропозицією.

При цьому ПАТ "Криворіжгаз" має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, не рідше одного разу на півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача. На сьогоднішній день у ПАТ "Криворіжгаз" працюють 52 контролера, що за 6 місяців поточного року зняли контрольні показання майже 120 тис. приладів.