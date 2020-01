Язык жестов: Мелания и Дональд Трамп переживают серьезный кризис в браке (видео)

Пользователи сети спешат прокомментировать очередной "символ разногласия"

О кризисе в отношениях между Дональдом и Меланией Трампом в американских СМИ поговаривают уже давно - едва ли не с момента инаугурации Дональда Трампа (2017 год). Поговаривают, что отношения между американским политиком и его красавицей супругой дали трещину еще до президентства Трампа. Однако развод мог бы существенно навредить его репутации. Все же бизнесмену удалось уговорить свою супругу не подавать на развод и “потерпеть” до конца его президентского срока. Ни Мелания, ни Дональд не комментируют эти слухи. Мелания старается исправно выполнять обязанности первой леди США, сопровождая своего мужа в поездках и посещая различные социальные мероприятия. Но от внимания поклонников пары не ускользают “звоночки”, которые явно намекают на холодность в отношениях между супругами.

Так, в американских СМИ активно обсуждают один из первых совместных выходов Дональда и Мелании Трамп в Новом 2020 году. Напомним, что 13 января в Новом Орлеане состоялся важный матч по американскому футболу - 2020 College Football Playoff National Championship. Это Национальный чемпионат по плей-офф по футболу среди колледжей. Престижное спортивное событие посетили Трампы, выступив перед матчем на игровом поле.

Во время приветствия всех собравшихся Дональд Трамп взял супругу за руку, однако она резко одернула ее (кстати, подобные “выходки” были замечены за Меланией не впервые).

