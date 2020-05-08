Она мне звонила: Влад Яма сделал неожиданное признание о Лесе Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Хореограф поделился подробностями своего общения с ведущей

Оля Полякова не только вызывает на откровения звездных коллег и представителей шоу-бизнеса, но и выпытывает у них самые сокровенные тайные и личные секреты. Во время своих прямых эфиров со знаменитостями она предлагает им сыграть в игру "Правда или действие", сама певица также делится сокровенным и рассказывает ранее неизвестные факт о себе. Так, артистка призналась, что она воровала, причем не один раз. Одним из гостей "Королевы ночи" стал хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма, который раскрыл детали своих непростых взаимоотношений с Лесей Никитюк. Яма критиковал ведущую во время ее участия в танцевальном проекте и не раз делал замечания.

Лесю очень обидели слова Влад, который имел неосторожность сделать замечание и сказать, что в танце она "драбина". Это задело ведущую, и она вступила со звездным судьей в словесную перепалку, после чего между ними зародился конфликт, который могли наблюдать зрители шоу. Хореограф поспешил признаться Оле Поляковой, верна ли его характеристика.

"Я реально увидел поддержку и вспомнил, что надо, простите, ехать в "Эпицентр". Просто не мог в эфире канала сказать. Это чистая правда. Это было похоже. Проблема в том, что на протяжении еще нескольких танцев, я еще несколько раз об этом вспоминал. Временами в танце была похожа…" - с улыбкой вспомнил он.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

При этом хореограф похвалил ведущую за старательность и стремление освоить искусство танца. "Мне очень нравилось, что она всегда работала. Мы же неделю с ней работали в зале. Она очень старательная, все ошибки спрашивала, как правильно, что делать. Очень старательная. Но она пловчиха…" - уточнил Влад.

С Лесей хореограф изредка общается. Более того, теледива даже просила у него совет перед тем, как согласиться пойти на танцевальный проект.

"У нее есть мой номер. Не так чтобы часто, но были случаи. Если честно, она мне когда-то звонила перед Танцами со звездами и советовалась, стоит ли ей идти. Но я же ее не видел. Я в таких случаях очень осторожен – не только она звонила, многие звонят. Я примерно говорю одно и то же - это сложно, это утомительно, но это приключение, которое бывает раз в жизни. Зачем отказываться?" - признался Влад.

Видео: YouTube/Оля Полякова

Напомним, что ранее Влад Яма позабавил появлением перед поклонниками в необычном виде.