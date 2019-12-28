Звонил офицер полиции: Холостяк 9 и его возлюбленная попала в передрягу с авто

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Неприятность с машиной приключилась во время отсутствия пары в Украине

Холостяк 9 Никита Добрынини и его любимая Дарья Квиткова делят на двоих радости и неприятности. Пара рассказала, как справляется с конфликтами и "выпускает пар". Каждый из них занят в своей сфере и активно развивает еще и карьеру. Так, 21-летняя девушка в октябре уже преобрела свое первое авто и, как она уверяет, сделала это без посторонней финансовой помощи! В интервью сайту "СТБ" Даша вспомнила, как училась водить, а также рассказала об инциденте, который произошел с ее машиной, пока пара отдыхала за рубежом.

"Покупка проходила с другом Никиты, потому что сам Никита не смог поехать со мной. Но он помогал заранее выбрать. Также он учил меня парковаться, потому что с параллельной парковкой было плохо. Помню, что я психовала, потому что у меня долго не получалось", - вспоминает девушка.

Никите тоже нелегкого давался обучающий процесс – он считает, что таким образом их отношения с Дашей прошли еще одну проверку на прочность.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Когда ты учишь кого-то парковаться — это дополнительная проверка отношений. В тот момент я в голове себе постоянно повторял: "Я ее люблю! Я ее люблю! Я ее люблю!" - рассказал ведущий.

Также влюбленные поделились неприятной историей, которая случилось с машиной НДаши. Девушка призналась, что ее возлюбленный разрешал садиться за руль личного авто, пока у нее не было своего транспортного средства.

"Я проехала на ней 100 метров. Еще бывали моменты, когда Никита сидел рядом и постоянно что-то поддакивал: "Сбавь скорость, притормози, осторожно". И порой я сама пугалась, хотя по факту все было хорошо. Кстати, меня уже поцарапали. И самое обидное, что это произошло, когда нас не было в Украине", - посетовала девушка.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Никита отметил, что разобраться с ситуацией паре помог сотрудник полиции. "Нам позвонил офицер полиции. Машина стояла вдоль дороги, он предположительно нашел дом, где может проживать владелец авто, и связался с Дашей. Но, к счастью, все обошлось!" - поделился экс-холостяк.

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