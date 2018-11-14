Звезды Х-Фактора записали лирическую балладу

"Пасть Крокодила" (фото: пресс-служба группы)

Группа "Пасть Крокодила" продолжает радовать слушателей свежими новинками

Украинская группа "Пасть Крокодила" представила лирическую балладу "Я Тебе Захищу".

Эта работа полюбилась широкой публике благодаря дебюту рок-команды на кастинге телешоу Х-Фактор 2018, где группа исполнила ее.

Также на композицию "Я Тебе Захищу" коллектив снял трогательное видео, которое визуализирует те чувства и эмоции, которые передает сама песня.

Видео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА

Текст песни "Я Тебе Захищу":

Благаю поясни,

Я тут - лише глядач,

Коли я бачу сни,

Кажу тобі: "Пробач..."

Добігти до весни,

Торкатись твоїх мрій,

Є те, що назавжди:

Ти моя, а я твій!

Я тебе захищу!

Заберу весь біль!

Та не відпущу!

Ти, за мною сумуй

За тисячі миль -

Я цього хочу!

Хто пов'язав серця?..

Благаю, відпустіть!..

Ми майже до кінця,

Але я сам обірвав цю мить...

Ти запам'ятай

Мого серця крик,

Що є сил гукай -

І серед інших

я тебе також пізнаю!

Ми не станемо

Одними із тих,

Хто здався та звик!..

Без сумніву -

Я тобі це пообіцяю!

Що захищу тебе,

Заберу весь біль!

Та не відпущу!

Ти за мною сумуй

За тисячі миль -

Я цього хочу!

Напомним, что недавно "Пасть Крокодила" выпустили сингл "Заведені", в котором коллектив затронул тему свободы от социальных сетей.

Видео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА

Напомним, что популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на трек "Песня Про Лицо" и разозлили пользователей сети.

Ранее ONUKA презентовала новую песню, которая называется "Хащі".

Видео: РБК-Украина