Звезды Х-Фактора записали лирическую балладу

Группа "Пасть Крокодила" продолжает радовать слушателей свежими новинками
Украинская группа "Пасть Крокодила" представила лирическую балладу "Я Тебе Захищу".
Эта работа полюбилась широкой публике благодаря дебюту рок-команды на кастинге телешоу Х-Фактор 2018, где группа исполнила ее.
Также на композицию "Я Тебе Захищу" коллектив снял трогательное видео, которое визуализирует те чувства и эмоции, которые передает сама песня.
Видео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА
Текст песни "Я Тебе Захищу":
Благаю поясни,
Я тут - лише глядач,
Коли я бачу сни,
Кажу тобі: "Пробач..."
Добігти до весни,
Торкатись твоїх мрій,
Є те, що назавжди:
Ти моя, а я твій!
Я тебе захищу!
Заберу весь біль!
Та не відпущу!
Ти, за мною сумуй
За тисячі миль -
Я цього хочу!
Хто пов'язав серця?..
Благаю, відпустіть!..
Ми майже до кінця,
Але я сам обірвав цю мить...
Ти запам'ятай
Мого серця крик,
Що є сил гукай -
І серед інших
я тебе також пізнаю!
Ми не станемо
Одними із тих,
Хто здався та звик!..
Без сумніву -
Я тобі це пообіцяю!
Що захищу тебе,
Заберу весь біль!
Та не відпущу!
Ти за мною сумуй
За тисячі миль -
Я цього хочу!
Напомним, что недавно "Пасть Крокодила" выпустили сингл "Заведені", в котором коллектив затронул тему свободы от социальных сетей.
Видео: YouTube/ПАСТЬ КРОКОДИЛА
Напомним, что популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на трек "Песня Про Лицо" и разозлили пользователей сети.
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Видео: РБК-Украина