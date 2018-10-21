Звезда телесериала "Школа" стала мамой в первый раз

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Актриса поехала в роддом сразу во съемок

Виктория Юрчук, актриса, которая играет роль школьной медсестры в сериале "Школа", впервые стала мамой. Сегодня на своей странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками историей о том, как она попала в роддом сразу после съемок.

Скриншот поста (instagram.com/delakrua2006)

В своей публикации Виктория выложила в сеть фотографию бирки новорожденной дочери и поделилась своими впечатлениями от такого важного события в ее жизни.

"Сегодня в 4 утра я впервые стала мамой и очень счастлива. Вчера только приехала со съемок, сразу попала в роддом. Искренне благодарна своему врачу за профессионализм и терпение, мужу — за то, что был рядом, родителям — за молитву, а друзьям — за поддержку! Рожайте детей, и будет вам счастье!", - написала Виктория.

В ответ на это сообщение посыпались многочисленные комментарии с поздравлениями молодой мамы. А некоторые даже выразили свое восхищение навыками "конспирации" актрисы, ведь даже не подозревали, что она беременна.

Фото: Виктория Юрчук (instagram.com/delakrua2006)

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Видео: (video.rbc.ua)