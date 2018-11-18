Участник "Танцев со звездами" рассказал о своих отношениях

Видео: интервью Осадчей с Макацария (youtube.com/Светская жизнь)

33-летний бизнесмен из Грузии кинопродюсер и один из номинантов на победу в популярном ТВ-шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацария уже давно кружит головы украинкам. Многих девушек волнует вопрос о том, как обстоят дела на личном фронте у Иракли. Недавно телезвезда дал искреннее интервью Кате Осадчей в "Светской жизни", в котором и ответил на этот вопрос.

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

Знаменитость не стал уходить от ответа и прямо ответил, что пока еще рядом с ним нет второй половины.

"Не знаю, когда у меня будет помолвка или свадьба", - сказал бизнесмен.

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

Катя Осадчая попыталась возразить, мол, сейчас ходят слухи, что у Иракли все-таки есть девушка в Украине, в Киеве. Поговаривают, что якобы они вроде даже живут вместе. Ведущая спросила, правда ли все это.

Вот что ответил актер: "Нет, это не правда. Можно говорить что угодно, и люди говорят, но на этом этапе – ничего серьезного, ни с кем, честное слово".

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