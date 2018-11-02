Звезда сериала Школа сыграла в фильме по роману украинской писательницы

Кадр из фильма "Родственные связи". Фото: Пресс-служба 1+1

Юная телезвезда воплотила на экране воспитанницу детского дома

В пятницу, 2 ноября на телеканале 1+1 состоится премьера четырехсерийной мелодрамы "Родственные связи" по сценарию украинской журналистки и писательницы Ирэн Роздобудько.

Одну из ролей в сериале исполнила звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова, которая воплотила на экране воспитанницу детского дома Светлану. Ее героиня переживает сложный этап в жизни, ведь маленькую девочку пытаются впутать в темные дела взрослые люди.

По сюжету ленты главная героиня, успешная бизнес-вумен Мария, встречается с девушкой, которая утверждает, что является ее дочерью. Эта встреча кардинально меняет жизнь всех героев, они в корне переоценивают свое отношение к семейным ценностям, семьи и собственной жизни.

Съемки фильма "Родственные связи". Фото: Пресс-служба 1+1

Юная актриса Ирина Кудашова поделилась своими эмоциями от съемок в новой картине и рассказала о своей роли.

"Когда меня позвали на пробы в проект "Родственные связи", я находилась на учебе в университете и не могла приехать лично, поэтому записала самопроби: видео, в котором коротко рассказываю о себе и читаю монолог. Я была счастлива, когда меня утвердили на проект, ведь на съемочной площадке встретилась с многими талантами, в частности с Сергеем Фроловым, одним из моих любимых актеров. К тому же, выполнить такую сложную роль как моя – это настоящая награда для любого актера. Моя героиня Светлана - девочка из детского дома. Главная героиня спасает ее от сложной жизненной ситуации, в которую чуть не попала когда-то, ведь и сама выросла в детском доме", - отметила Ирина.

Кадр из фильма "Родственные связи". Фото: Пресс-служба 1+1

Также актриса рассказала о том, как популярность сериала "Школа" наздогоняла ее даже на съемочной площадке "Родственных связей".

"Помню, когда мы работали возле детдома, то некоторые детки, которые были актерами массовых сцен, узнавали меня и подходили, чтобы сфотографироваться, многие узнали и говорили, что очень любят сериал "Школа". Самым популярным вопросом было, когда же начнется новый сезон! В целом, я безумно счастлива, что смогла принять участие в таком проекте, как "Родственные связи" с замечательным режиссером Владимиром Харченко-Куликовским и крутыми актерами. Это огромный опыт для меня, который я очень ценю", - поделилась Ирина

Отметим, что над производством ленты работала кинокомпания Star Media. Продюсерами сериала стали Дарья Жукова, Галина Храпко, Влад Ряшин. Автор сценария - Ирэн Роздобудько, режиссер - Владимир Харченко-Куликовский, оператор - Евгений Адаменко.

Роли в ленте исполнили Ольга Арнтгольц, Сергей Фролов, Алиса Лукшина, Ольга Когут, Даниил Мирешкін, звезда "Слуги народа" Ольга Кияшко, Григорий Сирота и другие.

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