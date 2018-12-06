Звезда сериала "Школа" рассказала о безответной любви

Герои сериала Школа. Фото: Пресс-служба

Анна Тринчер призналась, что у нее были неразделенные чувства

Анна Тинчер, в рамкках проекта "Тільки нікому не кажи" телеканала 1+1 ответила на болезненный вопрос.

Актриса, исполнившая роль Наты в сериале "Школа", и суперфиналистка проекта "Голос країни" призналась, что в юном возрасте переживала несчастную любовь, которая помогла ей в творчестве:

"Тема любви всегда актуальна для любого возраста. Подписчики почти ежедневно пишут мне в социальных сетях и ждут от меня совета, как лучше поступить в любовных делах. Теперь я буду им всем присылать ссылку на наши видео, в которых мы даем ответы на все эти вопросы. Мало кто знает, что именно несчастная любовь помогла мне создать авторскую песню. Знаю по собственному опыту, что негативные эмоции от неразделенной любви лучше направлять в другие сферы, как например, - в творчество", - призналась Аня.

Анна Тинчер. Фото: Пресс-служба 1+1

Отметим, что новые тематические ролики будут появляться на сайте еженедельно, а гостями психолога каждый раз будет становиться звезда популярного сериала "Школа". А после новогодних праздников посетителей сайта "Тільки нікому не кажи" и Youtube-канала "Школа" ждет новая серия интервью на другие актуальные темы.

За время существования онлайн-дневника "Тільки нікому не кажи" на сайт поступили тысячи историй из разных регионов Украины. Пользователи сайта откровенно рассказывали о неразделенной любви, предательстве друзей и проблемах с родителями, а также обращались за помощью.

Видео-ролики были распределены по нескольким темам: "Мутки in love", "Френдс форева", "Трабли з батьками" и "Кляте вороже ЗНО". Видео построены в формате интервью, во время которого любимцы зрителей, актеры сериала "Школа" ставят психологу вопросы и рассказывают анонимные истории авторов сайта, чтобы эксперт порекомендовала, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Герои сериала Школа. Фото: Пресс-служба

Как отмечает Мария Макуха, такая платформа стала единственной в Украине, на которой подростки свободно и анонимно могут выразить свои переживания:

"Читая письма подростков, почти после каждого я мысленно представляла себе диалог с автором. Во многих историях отчетливо звучал крик о помощи, когда ни родители, ни школа не могут дать совет, и подростки остаются с проблемой один на один. Из-за свойственного возраста максимализма каждая неудача в любви, учебе, дружбе может восприниматься как катастрофа. И тогда необходимо, чтобы рядом был кто-то, кто уже пережил подобное. Школьники в наше время редко имеют старшего наставника, с которым могут открыто говорить на сложные темы и спрашивать совет, а не слышать критику. Важно их учить мыслить критически, смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, не цепенеть от стыда, когда необходимо обращаться за помощью. Именно поэтому мы решили создать ролики-интервью, в которых актеры любимого сериала задают вопросы на темы, которые волнуют каждого подростка. Надеюсь, каждый из наших зрителей сможет найти для себя ответы на личные вопросы и почувствовать поддержку", - отметила Мария.

Напомним, "Тільки нікому не кажи" - это анонимный онлайн-дневник создан телеканалом 1+1, в котором каждый может написать письмо тому, кому не может выразить свои переживания в реальной жизни. Цель проекта - помочь подросткам говорить о своих проблемах и переживаниях, которые характерны для школьного возраста, научить делиться собственными эмоциями, а родителям - дать возможность узнать, чем на самом деле живут современные дети и научиться лучше их понимать.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Школа" выпустила дерзкое видео на новую песню.

До этого звезда сериала "Школа" сыграла в фильме по роману украинской писательницы.

Видео: РБК-Украина