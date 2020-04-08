ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезда сериала "Отважные" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о разводе

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 16:37
Звезда сериала "Отважные" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о разводе
Дарья Петрожицкая (фото: пресс-служба)

Дарья была в браке 5 лет

Карьера актрисы Дарьи Петрожицкой сейчас на взлете. Но оказывается, несколько лет назад артистка пережила развод. Об отношениях с бывшим мужем-актером, а также о том, почему она пожалела об их разрыве, Дарья рассказала в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».

Популярная актриса Дарья Петрожицкая играет одну из главных героинь в 40-серийной детективной драме «Отважные», которая выходит на канале «Украина». В свои 28 она востребована в профессии, но так было не всегда. На четвертом году брака ее уже бывший муж-актер играл ведущие роли в театре, а у самой Даши было затишье.

«Мы 5 лет были в браке. На 4-м году как-то меня не перло в театре. Алеша был там любимцем нашего директора, играл Ромео, классные, ведущие роли. И в какой-то момент я поняла – да ну, я, видимо, уже не хочу сидеть в театре, я ничего не делаю, можно пока родить. Но как-то там не получилось, и не родила», – призналась Дарья Петрожицкая в интервью каналу «Украина».

Звезда сериала &quot;Отважные&quot; Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о разводе

Еще через год брак актеров распался. Дарья не любит вспоминать эту историю, потому что не понимает, почему они расстались.

«Это было наше общее решение, просто какие-то обстоятельства, все навалилось. И мы решили на тот момент, что это будет лучше для нас двоих. Не знаю, как там у него, но у меня уже было раза три, когда я пожалела. Нельзя, но я жалела об этом. Потому что уже более 3 лет в разводе, а я не могу найти своего человека. Понимаю, что в 28 можно еще не опускать руки, еще все впереди, но в такие моменты, когда в какой-то раз... У меня после развода было 3 парня», – отметила актриса в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына Впервые поужинали гречкой: Тимур Мирошниченко рассказал, как похудел на карантине
Новости Украины семьяотношенияактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь