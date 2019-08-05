ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезда "Дизель шоу" выбрал "гоночное" имя для будущего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.08.2019 - 16:39
Звезда "Дизель шоу" выбрал "гоночное" имя для будущего сына
Егор Крутоголов с женой (фото: Егор Крутоголов)

Сын Лев придумал имя для будущего братика!

С началом учебы в вузах веселая студенческая жизнь начнется и на телеэкранах: 26 августа состоится премьера ситкома "Медфак", который для "Нового канала" сняли "Дизель Студио". Героев сериала ждет любовь, дружба и совместное проживание в "общаге", что повлечет за собой массу комичных ситуаций. Для сериальной роли Егор Крутоголов превратился в патологоанатома Шефа.

Но и в реальной жизни у Егора назревают перемены: актер и его жена Катя ждут сына, и уже определились с именем для малыша.

– Как мы назовем будущего братика, придумал сын Лев, – рассказал Егор. – Говорит, давайте назовем его Макс. Я задумался, а ведь клевое имя! Оно короткое и интернациональное – будет понятно во всем мире и на всех языках.

Звезда &quot;Дизель шоу&quot; выбрал &quot;гоночное&quot; имя для будущего сына

Егор Крутоголов выбрал гоночное имя для будущего сына (фото: instagram.com/dizelmanoс)

А еще имя – "гоночное", улыбается Егор. Не секрет, что Крутоголов увлекается автогонками и даже передал автоувлечение 9-летнему сыну Льву "по наследству", который уже стал чемпионом Украины.

– Мы вроде как не гонщика "задумывали", мы вообще ничего такого не думаем и не планируем! – смеется Егор. – Но почему-то у нас в семье все сводится ко всему гоночному. Кстати, вот, на недавней гонке "Формулы-1" в Германии победил Макс Ферстаппен. Так что имя Макс мне очень нравится!

Звезда &quot;Дизель шоу&quot; выбрал &quot;гоночное&quot; имя для будущего сына

Звезда &quot;Дизель шоу&quot; выбрал &quot;гоночное&quot; имя для будущего сына

Фото: instagram.com/dizelmano

Новость о беременности жены не стала для звезды "Дизель Шоу" неожиданностью. По признанию актера, над появлением второго малыша супруги целенаправленно "работали".

– Мы не просто были готовы к появлению Макса, а долго и серьезно этим занимались, - рассказал Егор. - Не просто ждали, мы ждали-преждали! Следили, как говорится, были "на карандаше". Так что это не неожиданность, это наше достижение.

Сериал "Медфак" - с 26 августа на "Новом канале". 

Напомним, ранее певица Наталка Карпа намекнула на интересное положение. Исполнительница отметила, что счастье любит тишину! 

Вместе навсегда: Тина Кунаки засыпала сеть фото с любимым мужем Певец, садовник или футболист: Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе
Новости Украины актерсемья
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь