Звезда "Дизель шоу" выбрал "гоночное" имя для будущего сына

Егор Крутоголов с женой (фото: Егор Крутоголов)

Сын Лев придумал имя для будущего братика!

С началом учебы в вузах веселая студенческая жизнь начнется и на телеэкранах: 26 августа состоится премьера ситкома "Медфак", который для "Нового канала" сняли "Дизель Студио". Героев сериала ждет любовь, дружба и совместное проживание в "общаге", что повлечет за собой массу комичных ситуаций. Для сериальной роли Егор Крутоголов превратился в патологоанатома Шефа.

Но и в реальной жизни у Егора назревают перемены: актер и его жена Катя ждут сына, и уже определились с именем для малыша.

– Как мы назовем будущего братика, придумал сын Лев, – рассказал Егор. – Говорит, давайте назовем его Макс. Я задумался, а ведь клевое имя! Оно короткое и интернациональное – будет понятно во всем мире и на всех языках.

Егор Крутоголов выбрал гоночное имя для будущего сына (фото: instagram.com/dizelmanoс)

А еще имя – "гоночное", улыбается Егор. Не секрет, что Крутоголов увлекается автогонками и даже передал автоувлечение 9-летнему сыну Льву "по наследству", который уже стал чемпионом Украины.

– Мы вроде как не гонщика "задумывали", мы вообще ничего такого не думаем и не планируем! – смеется Егор. – Но почему-то у нас в семье все сводится ко всему гоночному. Кстати, вот, на недавней гонке "Формулы-1" в Германии победил Макс Ферстаппен. Так что имя Макс мне очень нравится!

Фото: instagram.com/dizelmano

Новость о беременности жены не стала для звезды "Дизель Шоу" неожиданностью. По признанию актера, над появлением второго малыша супруги целенаправленно "работали".

– Мы не просто были готовы к появлению Макса, а долго и серьезно этим занимались, - рассказал Егор. - Не просто ждали, мы ждали-преждали! Следили, как говорится, были "на карандаше". Так что это не неожиданность, это наше достижение.

Сериал "Медфак" - с 26 августа на "Новом канале".

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