Зверь и красавица: Даша Астафьева показала свой "Основной инстинкт" в провокационном видео

Даша Астафьева (фото: пресс-служба)

В новой видеоработе Астафьева предстает, как всегда, в откровенных образах

Даша Астафьева приятно порадовала многотысячную армию поклонников. Совсем недавно вышел новый трек певицы под названием "Основной инстинкт", а уже сегодня увидела свет его визуальная интерпретация.

Это видео совсем непохоже на предыдущие видеоработы Даши: неоновый урбан, вдохновленный эстетикой Гаспара Ноэ, рваные кадры и пленочная нечеткость. Здесь мы смотрим на героиню фильмов 70-х, вышедшею из недр итальянской классики и уверенно взошедшею прямиком на подиум. Одно остается неизменным: она — женщина, которая может позволить себе не скрывать свою сексуальность.

Даша Астафьева - Основной инстинкт

Режиссером клипа стал молодой фешн-экспериментатор — Иван Колпак. А в роли оператора-постановщика выступил фотограф Ярослав Бугаёв, известный своим сотрудничеством с топовыми украинскими дизайнерами.

"Все это пришло еще во время первой встречи, наше сотрудничество — это синергия, единый вайб, который удалось словить и запечатлеть", — рассказывает режиссер.

Даша Астафьева уже не в первый раз привлекает молодые команды к работе над своими проектами и, как признается сама певица, ей нравится их особый нерв и свежий, "незамыленный" взгляд на привычные вещи.

"Так сложилось, что за время работы над этим лирик-видео, я познакомилась и посотрудничала со всеми, кто был у меня “в планах”. Уже становится нормой то, что я полностью доверяюсь таланту молодежи и ни капли не жалею об этом. Так случилось и с командой Ивана Колпака. За время съемок и даже после них мы прожили незабываемое моменты и эмоции.

Иногда, каждому из нас, не мешает расслабиться... чтобы потом стать сильным! Влюбляйтесь и не стесняйтесь!” — говорит Даша.

Смотрите новое видео Даши Астафьевой на песню "Основной инстинкт".

Напомним, что на данный момент Астафьева также снимает серию арт-видео "Киевские истории".

Первое видео было посвящено "культовой" перепичке. Тогда Астафьева в ретро-образе выстояла в очереди и купила маслянистую булочку.

Во втором видео Даша Астафьева спустилась в метро и прочла там стих.