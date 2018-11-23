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"Золотой" статус: украинские музыканты "наделали шума" в Европе (фото)

Lite » Звезды 23.11.2018 - 14:44
"Золотой" статус: украинские музыканты "наделали шума" в Европе (фото)
"Гайдамаки" в Польше (фото: пресс-служба)

Свежий альбом группы "Гайдамаки" отметили "золотом" в Польше

В Польше альбом "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки" амбассадоров украинской культуры - известной группы "Гайдамаки" - получил статус "золотого" по количеству продаж. 

Отметим, что это уже второе "польское золото" украинского коллектива. Первое артисты получили еще в 2009 году за диск "Voovoo-Haydamaky".

 

Свежий альбом группы "Гайдамаки" отметили "золотом" в Польше (фото: пресс-служба)

Добавим, что альбом "Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки" - совместный музыкальный проект "Гайдамаков" и польского писателя Андрея Стасюка. Альбом состоит из 10 музыкальных композиций, созданных на основе "Крымских сонетов" Адама Мицкевича.

С первых дней создания альбом завоевал расположение тысяч слушателей. Премьера проекта была освещена на страницах самых популярных польских изданий, а также в эфирах телеканалов и радиостанций. О проекте упоминали и в Frankfurter Allgemeine Zeitung - одном из крупнейших печатных изданий Германии.

Напомним, что создатели трека "Плакала" рассказали, в чем секрет всемирно известного хита группы KAZKA, который на сегодняшний день собрал уже более 100 млн просмотров в YouTube, и заявили, что украинская песня может стать хитом во всем мире.

Видео: РБК-Украина

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