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В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 20:32
В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения
Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица показала фотографии, на которых позирует с близкими людьми

Участница популярной украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха любит делиться на своей странице в Instagram фотографиями со своей жизни. На этот раз певица показала снимки с празднования своего дня рождения, который отмечала 13 декабря.

Вика сделала серию снимков, на которых она стоит в кругу своих близких людей. Снимок похоже сделан в одном из столичных ресторанов. Вика с гостями фотографировалась на ступеньках, у которых была подсветка.

В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения

Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)

Стоит отметить, что вчера певице исполнилось 34 года и в следующем году она уже ждет свою юбилей.

В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения

Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)

"День рождение - грустный праздник, но только не у меня! Спасибо каждому, кто поздравил! Вы – мой стимул вперед! P.S. А в следующем году юбилей!!!" – написала Виктория.

В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рожденияВ золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рожденияВ золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения

Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети также поздравили артистку с таким замечательным событием. Свое поздравление также оставил и украинский певец Виталий Козловский.

  • Будь счастлива! Живи в кайф! С Днем варенья;
  • Викуся, с Днем Рождения!!! Женского счастья тебе и крепкого здоровья. И оставайся такой же молодой, красивой, веселой и позитивной;
  • С днем рождения! Оставайся таким же душевным человечком! Сияй, будь счастлива, любима! И главное здорова;
  • С Днем Рождения, Вас!!! Любви, цветов, подарков, хороших людей по Жизни!!!
  • Как всегда, на высоте, очень красивая, стильная, обворожительная, гламурная, милая, модная, веселая! Искренне от всего сердца и души поздравляю С Днем Рождения! Всего самого наилучшего в жизни. С любовью Алексей!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х.

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