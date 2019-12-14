В золоте и кругу близких: Вика из НеАнгелов показала, как отметила день рождения

Певица показала фотографии, на которых позирует с близкими людьми
Участница популярной украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха любит делиться на своей странице в Instagram фотографиями со своей жизни. На этот раз певица показала снимки с празднования своего дня рождения, который отмечала 13 декабря.
Вика сделала серию снимков, на которых она стоит в кругу своих близких людей. Снимок похоже сделан в одном из столичных ресторанов. Вика с гостями фотографировалась на ступеньках, у которых была подсветка.
Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)
Стоит отметить, что вчера певице исполнилось 34 года и в следующем году она уже ждет свою юбилей.
Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)
"День рождение - грустный праздник, но только не у меня! Спасибо каждому, кто поздравил! Вы – мой стимул вперед! P.S. А в следующем году юбилей!!!" – написала Виктория.
Вика из НеАнгелов показала фото с дня рождения (фото: instagram.com/vikanablack)
Пользователи сети также поздравили артистку с таким замечательным событием. Свое поздравление также оставил и украинский певец Виталий Козловский.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х.