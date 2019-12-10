Не знаю, как это выдержала: Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик жалуется, что переживала жуткие токсикозы во время беременности

Ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик всегда излучает позитив. Кажется, в семье ведущей канала "Украина" все идеально – семья, на которую равняются, муж, который носит ее на руках, карьера мечты. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина" популярная телеведущая и актриса призналась, что для нее было самым трудным во время беременности и почему она могла родить по дороге в роддом.

Как известно, Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают двух дочек. К слову, появления младшей, Полинки, ожидала буквально вся страна. Ведь Лилия продолжала вести "Ранок з Україною" почти до самых родов! И вместе с Ребрик ее счастливую вторую беременность проживали зрители канала "Украина". Лилия пыталась донести всем, что беременность – это не болезнь.

"Беременность – это не болезнь, я что первый, что второй раз так же говорила и продолжаю говорить. Хотя, Боже, знали бы вы, какой у меня токсикоз был оба раза, просто все девять месяцев. Каждый день, каждое утро – я не знаю, как это выдержала, я родила гораздо легче, чем эти токсикозы, – призналась Лилия Ребрик в интервью программе "Зірковий шлях". – Мне писали: "Боже, как вы на каблуках? На девятом месяце беременности?" Люди добрые, ну сколько на тех каблуках, это так красиво, когда девушка беременна и в милом платье".

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия сама придумала тотализатор по поводу даты и времени рождения, потому что ей самой очень надоели вопросы: "Когда уже?" Но так заждалась, что чуть не родила в дороге. В день родов семья Диких выбралась на дачу, на шашлыки, и погуляли так хорошо, что приехали поздно вечером. А потом экстренно помчались в больницу.

"Реакция врачей, в принципе, была такова: "Рожаем". Я говорю: "Как? Подождите". Они – все-все-все, рожаем. Мы приехали в час ночи, в 2:24 я уже родила. То есть я была на даче до 10 вечера, это могла быть сенсация, что Ребрик родила где-то по дороге в роддом или на даче", – пошутила ведущая "Ранку з Україною".

Семья Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик с дочками очаровала новогодней фотосессией.