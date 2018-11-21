ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Знаменитый голливудский актер разводится с женой после 20 лет брака

Lite » Звезды 21.11.2018 - 10:02
Знаменитый голливудский актер разводится с женой после 20 лет брака
Фото: Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Де Ниро не живет с Хайтауэр с начала лета

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро принял решение о разводе с Грэйс Хайтауэр, на которой женат с 1997 года, сообщает портал Page Six.

Отмечается, что супруги не живут вместе с начала лета. При этом у звездной пары двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная от суррогатной матери.  У 75-летнего актера также есть еще четверо детей от предыдущих отношений.

Как сообщает источник, в ближайшее время актеры публично объявят о разводе.

Пара познакомилась в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она работала моделью, а затем снялась в нескольких фильмах - в эпизодических ролях. 

Впрочем, расстаются супруги не в первый раз. В 1999 году Роберт уже подавал на развод и боролся за опеку над сыном. Однако тогда им удалось наладить свои отношения, и развод так и не состоялся. В 2004 году Де Ниро и Хайтауэр возобновили свои свадебные клятвы, причем на церемонии присутствовали и многие знаменитости, среди которых были Мерил Стрип, Мартин Скорсезе, Бен Стиллер и другие.

Последний раз актер и его 63-летняя жена вместе выходили в свет в июне — тогда они появились на церемонии вручения премий Tony Awards в Нью-Йорке. 

Ранее мы писали о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись. Как пояснил адвокат, решение о разводе и спор о разделе имущества будут рассматриваться отдельно. Бывшим супругам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности. 

Напомним, 88-летний актер Иван Краско подал на развод с 27-летней женой. 

Кстати, юрист рассказал, что процесс развода Ани Лорак может растянуться на несколько лет. Оказывается, данный процесс между гражданином Украины и гражданином другой страны всегда сложнее, чем обычный бракоразводный процесс, даже если брак был заключен на территории Украины.

Топ-10 актрис, которые остаются красавицами, не взирая на свой возраст (видео: STYLER.rbc.ua)

Новости Украины Голливудактерразвод
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь