ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Знал, как понравиться: Дантес поделился "фирменным" рецептом обольщения

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 16:32
Знал, как понравиться: Дантес поделился "фирменным" рецептом обольщения
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артист рассекретил личный опыт

Владимир Дантес и Надя Дорофеева решили остаться на карантине в своем частном доме и строго придерживаться всех правил и рекомендаций медиков. Певица рассказала, что пара решила "карантинить" вместе с друзьями и договорились в этот период не общаться ни с кем, кроме друг друга. Две семьи даже неделю прожили вместе, но затем разъехались. Вова решил не тратить время зря и совместить приятное с полезным – снимать видео для своего You-Tube-канала и проводить время с толком.

Артист делает тематические влоги о том, как не развестись на карантине. В каждом выпуске (а их на данный момент всего три), он делится кулинарными рецептами и готовит на глазах у зрителей определенное блюдо. А затем снимает небольшую зарисовку с участием жены Нади Дорофеевой. Попутно артист рассуждает о жизни, отношениях и делится забавными историями.

В этот раз Дантес решил поделиться "фирменным" секретом обольщения и рассказал, как понравиться противоположному полу.

Знал, как понравиться: Дантес поделился &quot;фирменным&quot; рецептом обольщения

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Я в детстве знал, как понравиться девочке. Точнее я знал не столько, как понравиться девочке, как ее родителям. Потому что девочка в 14-15 лет явное не думает о том, как классно готовит парень. А вот мама этой девочки явно подумает именно об этом. Я приходил домой к этой девочке, например, после школы, пока ее родители были на работе. Я становился и начинал готовить, допустим, запеканку. Приходили родители и заставали картину: мы ели то, что приготовил я. И я потом вставал и начинал еще мыть посуду. В общем, я делал все то, чтобы мама этой девочки потом провела с ней правильную воспитательную работу. И что вы думаете? Эти девочки гуляли потом со мной!" - рассказал Вова.

Видео: You-Tube/DANTES

Напомним, что Надя Дорофеева провела мастер-класс, как делать эффектный макияж.

Должна знать баба свое место: Дантес рассказал, готовит ли для него Дорофеева Чтобы не сойти с ума: Надя Дорофеева показала свои нескучные хроники карантина
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь