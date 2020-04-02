Знал, как понравиться: Дантес поделился "фирменным" рецептом обольщения

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артист рассекретил личный опыт

Владимир Дантес и Надя Дорофеева решили остаться на карантине в своем частном доме и строго придерживаться всех правил и рекомендаций медиков. Певица рассказала, что пара решила "карантинить" вместе с друзьями и договорились в этот период не общаться ни с кем, кроме друг друга. Две семьи даже неделю прожили вместе, но затем разъехались. Вова решил не тратить время зря и совместить приятное с полезным – снимать видео для своего You-Tube-канала и проводить время с толком.

Артист делает тематические влоги о том, как не развестись на карантине. В каждом выпуске (а их на данный момент всего три), он делится кулинарными рецептами и готовит на глазах у зрителей определенное блюдо. А затем снимает небольшую зарисовку с участием жены Нади Дорофеевой. Попутно артист рассуждает о жизни, отношениях и делится забавными историями.

В этот раз Дантес решил поделиться "фирменным" секретом обольщения и рассказал, как понравиться противоположному полу.

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Я в детстве знал, как понравиться девочке. Точнее я знал не столько, как понравиться девочке, как ее родителям. Потому что девочка в 14-15 лет явное не думает о том, как классно готовит парень. А вот мама этой девочки явно подумает именно об этом. Я приходил домой к этой девочке, например, после школы, пока ее родители были на работе. Я становился и начинал готовить, допустим, запеканку. Приходили родители и заставали картину: мы ели то, что приготовил я. И я потом вставал и начинал еще мыть посуду. В общем, я делал все то, чтобы мама этой девочки потом провела с ней правильную воспитательную работу. И что вы думаете? Эти девочки гуляли потом со мной!" - рассказал Вова.

Видео: You-Tube/DANTES

Напомним, что Надя Дорофеева провела мастер-класс, как делать эффектный макияж.