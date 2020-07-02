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Злата Огневич похитила и раздела парня в провокационном клипе "Гола правда"

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.07.2020 - 16:58
Злата Огневич похитила и раздела парня в провокационном клипе "Гола правда"
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица решилась попробовать совсем новый для себя формат видео

Украинская певица Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии «История моей любви» под названием «Гола правда». Отметим, что экстремальный клип был снят совсем в новом для артистки формате. Специально для этого клипа исполнительнице пришлось научиться водить машину, а также сесть на специальную диету.

«Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, потихоньку привыкала к авто. Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не разбила свой автомобиль», - поделилась певица.

«Гола правда» - это история про художницу Злату Огневич, которая похитила парня и рисует его психологический портрет. Парень с легкостью относится к девушкам и ни о чем не заморачивается. Артистка хочет, чтобы каждая девушка смогла перенять его легкость.

«Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора. Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а
потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной, и отпустила. Это такая комедийная история, думаю, много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему, какой должна быть жизнь», - комментирует Огневич.

Злата Огневич похитила и раздела парня в провокационном клипе &quot;Гола правда&quot;

Злата Огневич выпустила пикантный клип "Гола правда" (фото: пресс-служба)

Съемки клипа «Гола правда» длились 4 дня. Режиссером работы стал Валерий Погонский (Val Gonskiy). Это уже вторая совместная работа, первая – видеоработа на трек «Беги» из трилогии «История моей любви».

«Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго», - говорит Злата.

Ранее Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Злата Огневичклип
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