Злата Огневич подготовила поклонникам особый новогодний подарок

Злата Огневич (фото: ТК "Украина")

Исполнительница готовит поклонникам приятные новогодние сюрпризы

Во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее снялась полностью обнаженной в арт-проекте, рассказала, какие сюрпризы готовит для поклонников.

Злата Огневич, которая в грандиозном шоу «Привіт, 20-ті!» канала «Украина» исполнит легендарную песню «All I Want for Christmas Is You» в дуэте с Артемом Пивоваровым, рассказала, что Новый год будет праздновать, как и большинство артистов – на сцене. А поскольку сейчас идет всеукраинский тур певицы, главным желанием для нее станет, чтобы все концерты прошли удачно. В целом масштабный тур артистки охватит 35 городов Украины. Впрочем, это еще не все творческие подарки, которые готовит певица для поклонников.

«У меня в декабре еще выйдет альбом щедривок и колядок в моей авторской обработке. И в поддержку альбома мы как раз сняли клип «Чом ти не прийшов», режиссером которого стал Макс Литвинов», – поделилась артистка с журналистами канала «Украина».

После такого насыщенного графика певица, запланировала длительный отпуск – в январе она собирается на целый месяц в Азию.

«Планирую уединиться, медитировать, отдыхать. Но уже весной у меня выйдет новый альбом, там будет много интересных коллабораций, в том числе, с одним известным украинским музыкантом. Будет очень интересно!», – рассказала Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.